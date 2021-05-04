https://ria.ru/20210504/organizatsii-1731138385.html
В ГД хотят запретить участвовать в нежелательных иностранных организациях
В ГД хотят запретить участвовать в нежелательных иностранных организациях
В ГД внесен проект, запрещающий россиянам участвовать в деятельности нежелательных иностранных организаций, следует из документа в электронной базе нижней... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T20:43
2021-05-04T20:43
2021-05-04T20:44
россия
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В ГД внесен проект, запрещающий россиянам участвовать в деятельности нежелательных иностранных организаций, следует из документа в электронной базе нижней палаты парламента.Изменения вносятся в закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан".Законопроект предусматривает запрет на участие российских граждан, а также юридических лиц в деятельности иностранной организации, признанной в России нежелательной.Предлагается, кроме того, внести "дополнительный квалифицирующий признак" признания иностранной или международной организации нежелательной в РФ в случае оказания ею посреднических услуг при операциях с деньгами и имуществом для "деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности государства", говорится в пояснительной записке.
https://ria.ru/20210504/proekt-1731136798.html
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