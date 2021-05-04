https://ria.ru/20210504/organizatsii-1731138385.html

В ГД хотят запретить участвовать в нежелательных иностранных организациях

В ГД хотят запретить участвовать в нежелательных иностранных организациях

В ГД внесен проект, запрещающий россиянам участвовать в деятельности нежелательных иностранных организаций, следует из документа в электронной базе нижней... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T20:43

2021-05-04T20:43

2021-05-04T20:44

россия

госдума рф

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В ГД внесен проект, запрещающий россиянам участвовать в деятельности нежелательных иностранных организаций, следует из документа в электронной базе нижней палаты парламента.Изменения вносятся в закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан".Законопроект предусматривает запрет на участие российских граждан, а также юридических лиц в деятельности иностранной организации, признанной в России нежелательной.Предлагается, кроме того, внести "дополнительный квалифицирующий признак" признания иностранной или международной организации нежелательной в РФ в случае оказания ею посреднических услуг при операциях с деньгами и имуществом для "деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности государства", говорится в пояснительной записке.

https://ria.ru/20210504/proekt-1731136798.html

https://ria.ru/20210503/plan-1731016030.html

россия

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2021

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россия, госдума рф