https://ria.ru/20210504/odessa-1731046169.html

Дипломат призвал Совбез ООН взглянуть в глаза очевидцам трагедии в Одессе

Дипломат призвал Совбез ООН взглянуть в глаза очевидцам трагедии в Одессе

Россия надеется, что у западных коллег по СБ ООН хватит мужества принять участие в неформальном заседании Совбеза по трагедии в Одессе, Москва хотела бы, чтобы... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T00:46

2021-05-04T00:46

2021-05-04T00:46

россия

дмитрий полянский

совет безопасности оон

одесса

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155303/91/1553039196_0:0:2799:1574_1920x0_80_0_0_7c7b020b4bfa02607473ed899e596898.jpg

ООН, 4 мая – РИА Новости. Россия надеется, что у западных коллег по СБ ООН хватит мужества принять участие в неформальном заседании Совбеза по трагедии в Одессе, Москва хотела бы, чтобы они взглянули в глаза очевидцам тех событий, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Ранее он сообщил, что 5 мая по инициативе постпредства РФ при ООН пройдет неформальное заседание Совбеза, посвященное обсуждению массового убийства в Одессе и других преступлений украинских националистов."Мы хотим, чтобы наши коллеги по Совету взглянули в глаза тем, кто на себе прочувствовал, что изменилось на Украине после Майданного переворота и услышали их рассказы от первого лица", - добавил он.По словам дипломата, без понимания подоплеки всего произошедшего и происходящего на Украине очень сложно адекватно оценить перспективы урегулирования внутриукраинского конфликта "да и вообще составить правильное впечатление о том, что можно и чего нельзя ожидать от сегодняшних майданных властей".После смены власти на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана".Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть - в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 - на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.

https://ria.ru/20210502/odessa-1730948637.html

https://ria.ru/20210503/gimn-1730974587.html

россия

одесса

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий полянский, совет безопасности оон, одесса, украина, в мире