Дипломат призвал Совбез ООН взглянуть в глаза очевидцам трагедии в Одессе
© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
© AP Photo / Seth Wenig
ООН, 4 мая – РИА Новости. Россия надеется, что у западных коллег по СБ ООН хватит мужества принять участие в неформальном заседании Совбеза по трагедии в Одессе, Москва хотела бы, чтобы они взглянули в глаза очевидцам тех событий, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Ранее он сообщил, что 5 мая по инициативе постпредства РФ при ООН пройдет неформальное заседание Совбеза, посвященное обсуждению массового убийства в Одессе и других преступлений украинских националистов.
"В проводимом нами 5 мая заседании Совбеза по "формуле Арриа" примут участие Алексей Албу, Сергей Киричук и Дмитрий Фучеджи, непосредственно находившиеся на месте трагедии в Одессе 2 мая 2014 года. Их дополнят Анна Тув, столкнувшаяся с действиями украинских радикалов на Донбассе, и Ростислав Ищенко, подвергшийся их преследованиям в Киеве", - написал Полянский.
"Мы хотим, чтобы наши коллеги по Совету взглянули в глаза тем, кто на себе прочувствовал, что изменилось на Украине после Майданного переворота и услышали их рассказы от первого лица", - добавил он.
По словам дипломата, без понимания подоплеки всего произошедшего и происходящего на Украине очень сложно адекватно оценить перспективы урегулирования внутриукраинского конфликта "да и вообще составить правильное впечатление о том, что можно и чего нельзя ожидать от сегодняшних майданных властей".
"Надеемся, что мужества поучаствовать в нашем мероприятии хватит и у наших западных коллег, традиционно выгораживающих Киев. Будем приветствовать и участие представителей Постпредства Украины, однако надежды на это мало - в последнее время они такие встречи своим присутствием не удостаивают, четко показывая, что их интересует не диалог, а лишь пропаганда своих установок на ооновской площадке", - добавил Полянский.
После смены власти на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана".
Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть - в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 - на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.