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Путин объявил благодарность Башмету и Пускепалису
Путин объявил благодарность Башмету и Пускепалису
Президент России Владимир объявил благодарность за большой вклад в подготовку общественно значимых мероприятий художественному руководителю Государственного... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T23:43
2021-05-04T23:43
2021-05-04T23:43
культура
музей "сталинградская битва"
новости культуры
сергей пускепалис
юрий башмет
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир объявил благодарность за большой вклад в подготовку общественно значимых мероприятий художественному руководителю Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрию Башмету и художественному руководителю ярославского государственного театра драмы имени Волкова Сергею Пускепалису , соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий ... объявить благодарность президента Российской Федерации ... Башмету Юрию - художественному руководителю федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный симфонический оркестр "Новая Россия", город Москва", - говорится в распоряжении.Президент также объявил благодарность художественному руководителю ярославского государственного театра драмы имени Волкова, заслуженному артисту России Сергею Пускепалису за большой вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий и генеральному директору федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ "Росконцерт" Андрею МалышевуДиректор музея "Сталинградская битва" Алексей Дементьев награжден почетной грамотой за большой вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий.
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музей "сталинградская битва", новости культуры, сергей пускепалис, юрий башмет
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир объявил благодарность за большой вклад в подготовку общественно значимых мероприятий художественному руководителю Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрию Башмету и художественному руководителю ярославского государственного театра драмы имени Волкова Сергею Пускепалису , соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"За большой вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий ... объявить благодарность президента Российской Федерации ... Башмету Юрию - художественному руководителю федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный симфонический оркестр "Новая Россия", город Москва", - говорится в распоряжении.
Президент также объявил благодарность художественному руководителю ярославского государственного театра драмы имени Волкова, заслуженному артисту России Сергею Пускепалису за большой вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий и генеральному директору федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ "Росконцерт" Андрею Малышеву
Директор музея "Сталинградская битва" Алексей Дементьев награжден почетной грамотой за большой вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий.