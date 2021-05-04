https://ria.ru/20210504/nagrady-1731149717.html

Путин объявил благодарность Башмету и Пускепалису

Путин объявил благодарность Башмету и Пускепалису

Президент России Владимир объявил благодарность за большой вклад в подготовку общественно значимых мероприятий художественному руководителю Государственного... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T23:43

2021-05-04T23:43

2021-05-04T23:43

культура

музей "сталинградская битва"

новости культуры

сергей пускепалис

юрий башмет

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир объявил благодарность за большой вклад в подготовку общественно значимых мероприятий художественному руководителю Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрию Башмету и художественному руководителю ярославского государственного театра драмы имени Волкова Сергею Пускепалису , соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий ... объявить благодарность президента Российской Федерации ... Башмету Юрию - художественному руководителю федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный симфонический оркестр "Новая Россия", город Москва", - говорится в распоряжении.Президент также объявил благодарность художественному руководителю ярославского государственного театра драмы имени Волкова, заслуженному артисту России Сергею Пускепалису за большой вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий и генеральному директору федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ "Росконцерт" Андрею МалышевуДиректор музея "Сталинградская битва" Алексей Дементьев награжден почетной грамотой за большой вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий.

https://ria.ru/20210319/nagrazhdenie-1601948539.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музей "сталинградская битва", новости культуры, сергей пускепалис, юрий башмет