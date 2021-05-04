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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210504/nagrady-1731149717.html
Путин объявил благодарность Башмету и Пускепалису
Путин объявил благодарность Башмету и Пускепалису
Президент России Владимир объявил благодарность за большой вклад в подготовку общественно значимых мероприятий художественному руководителю Государственного... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T23:43
2021-05-04T23:43
культура
музей "сталинградская битва"
новости культуры
сергей пускепалис
юрий башмет
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир объявил благодарность за большой вклад в подготовку общественно значимых мероприятий художественному руководителю Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрию Башмету и художественному руководителю ярославского государственного театра драмы имени Волкова Сергею Пускепалису , соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий ... объявить благодарность президента Российской Федерации ... Башмету Юрию - художественному руководителю федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный симфонический оркестр "Новая Россия", город Москва", - говорится в распоряжении.Президент также объявил благодарность художественному руководителю ярославского государственного театра драмы имени Волкова, заслуженному артисту России Сергею Пускепалису за большой вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий и генеральному директору федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ "Росконцерт" Андрею МалышевуДиректор музея "Сталинградская битва" Алексей Дементьев награжден почетной грамотой за большой вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий.
https://ria.ru/20210319/nagrazhdenie-1601948539.html
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музей "сталинградская битва", новости культуры, сергей пускепалис, юрий башмет

Путин объявил благодарность Башмету и Пускепалису

23:43 04.05.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В.Путин провел рабочую встречу с главным дирижером Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Ю.Башметом
Президент РФ В.Путин провел рабочую встречу с главным дирижером Государственного симфонического оркестра Новая Россия Ю.Башметом - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир объявил благодарность за большой вклад в подготовку общественно значимых мероприятий художественному руководителю Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрию Башмету и художественному руководителю ярославского государственного театра драмы имени Волкова Сергею Пускепалису , соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"За большой вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий ... объявить благодарность президента Российской Федерации ... Башмету Юрию - художественному руководителю федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный симфонический оркестр "Новая Россия", город Москва", - говорится в распоряжении.
Президент также объявил благодарность художественному руководителю ярославского государственного театра драмы имени Волкова, заслуженному артисту России Сергею Пускепалису за большой вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий и генеральному директору федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ "Росконцерт" Андрею Малышеву
Директор музея "Сталинградская битва" Алексей Дементьев награжден почетной грамотой за большой вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий.
Специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Валерий Мельников, получивший премию Золотой глаз России, после церемонии награждения в Москве - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
19 марта, 11:00
Фотокор РИА Новости награжден премией "Золотой глаз России"
 
КультураМузей "Сталинградская битва"Новости культурыСергей ПускепалисЮрий Башмет
 
 
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