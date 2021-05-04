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Роскачество предупредило о мошенничестве с авиабилетами и соцвыплатами
Роскачество предупредило о мошенничестве с авиабилетами и соцвыплатами
Роскачество предостерегает об активизации мошенничеств с авиабилетами и эксплуатации мошенниками темы социальных выплат, о которых объявил президент РФ Владимир РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T08:07
2021-05-04T13:57
россия
роскачество
владимир путин
общество
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Роскачество предостерегает об активизации мошенничеств с авиабилетами и эксплуатации мошенниками темы социальных выплат, о которых объявил президент РФ Владимир Путин, говорится в сообщении организации."Во время послания Федеральному собранию 21 апреля президент РФ Владимир Путин пообещал выплаты в 10 тысяч рублей на каждого школьника. По состоянию на начало мая детали выплат и соответствующие нормативные документы пока не были обнародованы. Этим могут воспользоваться мошенники, которые уже сейчас охотно предлагают получить детские выплаты, а также перечисляют их подробные условия", - говорится в сообщении.Роскачество подчеркивает, что следует дождаться заявлений из официальных источников: например, на портале госуслуг или из сообщений информагентств. "К примеру, если вам на почту придет письмо с содержанием "кликни и получи выплату от президента", или предложат ввести свои данные и даже приложить скрины документов для быстрого получения выплаты - это обман", - предупреждает организация.Стоит остерегаться рассылок, имитирующих дизайн сайта госуслуг, которые обещают оформление выплат: эксперты напоминают, что письма содержат внешние ссылки и предлагают ввести свой логин и пароль от сайта или скачать какие-либо файлы. Это открывает путь вирусу и мошенникам к любым личным данным.Эксперты предупреждают, что в майские праздники активизировались мошенники с фишинговых сайтов, которые имитируют подбор предложений по авиабилетам: их уже более полусотни. "Все сайты копируют популярные билетные агрегаторы, а в качестве приманки соблазняют пользователей очень привлекательными ценами на билеты (со скидкой 30-50% или даже больше)", - говорится в сообщении.Разновидностью такого мошенничества может быть предложение приобрести детские туристические путевки с кэшбеком в 50%. "Настоящая их продажа от государства откроется только 20 мая, до этого момента злоумышленники могут попытаться монетизировать данный инфоповод, учитывая большой спрос от населения", - предупреждает Роскачество.Кроме того, надо быть внимательным и со службой доставки продуктов и готовой еды: спрос на онлайн-доставку в майские праздники вырастает, этим тоже могут воспользоваться кибермошенники, напоминают эксперты.
https://ria.ru/20210303/moshennichestvo-1599688339.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210429/moshennik-1730508326.html
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россия, роскачество, владимир путин, общество

Роскачество предупредило о мошенничестве с авиабилетами и соцвыплатами

08:07 04.05.2021 (обновлено: 13:57 04.05.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник полиции в Международном аэропорту Шереметьево в Москве
Сотрудник полиции в Международном аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Роскачество предостерегает об активизации мошенничеств с авиабилетами и эксплуатации мошенниками темы социальных выплат, о которых объявил президент РФ Владимир Путин, говорится в сообщении организации.
"Во время послания Федеральному собранию 21 апреля президент РФ Владимир Путин пообещал выплаты в 10 тысяч рублей на каждого школьника. По состоянию на начало мая детали выплат и соответствующие нормативные документы пока не были обнародованы. Этим могут воспользоваться мошенники, которые уже сейчас охотно предлагают получить детские выплаты, а также перечисляют их подробные условия", - говорится в сообщении.
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Роскачество подчеркивает, что следует дождаться заявлений из официальных источников: например, на портале госуслуг или из сообщений информагентств. "К примеру, если вам на почту придет письмо с содержанием "кликни и получи выплату от президента", или предложат ввести свои данные и даже приложить скрины документов для быстрого получения выплаты - это обман", - предупреждает организация.
Стоит остерегаться рассылок, имитирующих дизайн сайта госуслуг, которые обещают оформление выплат: эксперты напоминают, что письма содержат внешние ссылки и предлагают ввести свой логин и пароль от сайта или скачать какие-либо файлы. Это открывает путь вирусу и мошенникам к любым личным данным.
Эксперты предупреждают, что в майские праздники активизировались мошенники с фишинговых сайтов, которые имитируют подбор предложений по авиабилетам: их уже более полусотни. "Все сайты копируют популярные билетные агрегаторы, а в качестве приманки соблазняют пользователей очень привлекательными ценами на билеты (со скидкой 30-50% или даже больше)", - говорится в сообщении.
Разновидностью такого мошенничества может быть предложение приобрести детские туристические путевки с кэшбеком в 50%. "Настоящая их продажа от государства откроется только 20 мая, до этого момента злоумышленники могут попытаться монетизировать данный инфоповод, учитывая большой спрос от населения", - предупреждает Роскачество.
Кроме того, надо быть внимательным и со службой доставки продуктов и готовой еды: спрос на онлайн-доставку в майские праздники вырастает, этим тоже могут воспользоваться кибермошенники, напоминают эксперты.
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