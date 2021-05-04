https://ria.ru/20210504/metromost-1731112820.html
Президент Мексики пообещал прозрачное расследование крушения метромоста
Президент Мексики пообещал прозрачное расследование крушения метромоста
Расследование причин крушения поезда в Мехико, где погибли 23 человека, будет прозрачным, заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T16:30
2021-05-04T16:30
2021-05-04T16:30
обрушение метромоста в мехико
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андрес мануэль лопес обрадор
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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 мая – РИА Новости. Расследование причин крушения поезда в Мехико, где погибли 23 человека, будет прозрачным, заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор."Ничего не будет скрыто. Народ Мексики должен узнать всю правду… Каждый день будем информировать об этом происшествии", - сказал он журналистам.Президент призвал не спекулировать о причинах аварии, которые пока не известны. "Мы не можем поддаться спекуляциям и обвинять кого-либо, не имея доказательств", - отметил он.Число погибших при крушении поезда составляет 23 человека, в больницы направлены 79 человек.Метромост вместе с поездом обрушился на юго-востоке Мехико около 22.00 по местному времени. Представитель Красного Креста сообщил РИА Новости, что все пострадавшие доставлены в больницы, на месте ЧП раненых больше нет. Как рассказали РИА Новости очевидцы, в поезде было довольно многолюдно – многие в это время еще возвращаются с работы.
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обрушение метромоста в мехико, мехико, андрес мануэль лопес обрадор, мексика, в мире
БУЭНОС-АЙРЕС, 4 мая – РИА Новости.
Расследование причин крушения поезда в Мехико, где погибли 23 человека, будет прозрачным, заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
.
"Ничего не будет скрыто. Народ Мексики должен узнать всю правду… Каждый день будем информировать об этом происшествии", - сказал он журналистам.
Президент призвал не спекулировать о причинах аварии, которые пока не известны. "Мы не можем поддаться спекуляциям и обвинять кого-либо, не имея доказательств", - отметил он.
Число погибших при крушении поезда составляет 23 человека, в больницы направлены 79 человек.
Метромост вместе с поездом обрушился на юго-востоке Мехико около 22.00 по местному времени. Представитель Красного Креста сообщил РИА Новости, что все пострадавшие доставлены в больницы, на месте ЧП раненых больше нет. Как рассказали РИА Новости очевидцы, в поезде было довольно многолюдно – многие в это время еще возвращаются с работы.