https://ria.ru/20210504/metromost-1731112820.html

Президент Мексики пообещал прозрачное расследование крушения метромоста

Президент Мексики пообещал прозрачное расследование крушения метромоста

Расследование причин крушения поезда в Мехико, где погибли 23 человека, будет прозрачным, заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T16:30

2021-05-04T16:30

2021-05-04T16:30

обрушение метромоста в мехико

мехико

андрес мануэль лопес обрадор

мексика

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 мая – РИА Новости. Расследование причин крушения поезда в Мехико, где погибли 23 человека, будет прозрачным, заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор."Ничего не будет скрыто. Народ Мексики должен узнать всю правду… Каждый день будем информировать об этом происшествии", - сказал он журналистам.Президент призвал не спекулировать о причинах аварии, которые пока не известны. "Мы не можем поддаться спекуляциям и обвинять кого-либо, не имея доказательств", - отметил он.Число погибших при крушении поезда составляет 23 человека, в больницы направлены 79 человек.Метромост вместе с поездом обрушился на юго-востоке Мехико около 22.00 по местному времени. Представитель Красного Креста сообщил РИА Новости, что все пострадавшие доставлены в больницы, на месте ЧП раненых больше нет. Как рассказали РИА Новости очевидцы, в поезде было довольно многолюдно – многие в это время еще возвращаются с работы.

https://ria.ru/20210504/video-1731057121.html

мехико

мексика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обрушение метромоста в мехико, мехико, андрес мануэль лопес обрадор, мексика, в мире