В Мексике сразу после освобождения задержали сооснователя "Синалоа"
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Мексиканского наркобарона и одного из основателей картеля "Синалоа" Эктора Луиса Пальму, известного также под прозвищем Блондин, задержали через 8 минут после выхода из тюрьмы, пишет газета Jornada.
Пальма был пойман в Мексике в 1995 году в рамках расследования громкого убийства за два года до этого кардинала Хуана Посадаса Окампо в аэропорту Гвадалахары, после чего экстрадирован в США. Там он впоследствии получил 16 лет заключения за наркотрафик, однако отбыл всего девять лет наказания, после чего был освобожден досрочно. При этом американские власти приняли решение депортировать его в Мексику. Он был передан мексиканским властям летом 2016 года.
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Как сообщает издание, рано утром во вторник Пальма вышел из тюрьмы строго режима Альтиплано в штате Мехико. Спустя несколько минут он был задержан сотрудниками управления уголовных расследований при генпрокуратуре страны, которые посадили его в бронированный автомобиль и увезли.
Согласно источникам издания, в отношении Пальмы будет возбуждено уголовное дело по обвинению в убийстве сотрудника службы безопасности в штате Наярит. По некоторым данным, наркобарона должны доставить в Мехико.
В понедельник утром президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что освобождение Пальмы, решение о котором было принято в субботу федеральным судьей, было приостановлено на 48 часов, чтобы выяснить, есть ли в отношении него другие незавершенные дела.
Федеральное правительство распорядилось, чтобы мексиканская прокуратура изучила существование возможных незакрытых дел, и попросило министерство иностранных дел Мексики проконсультироваться с правительством США по тому же вопросу.
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