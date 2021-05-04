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Тела четырех погибших при обрушении моста в Мехико остаются внутри вагона
Тела четырех погибших при обрушении моста в Мехико остаются внутри вагона
Тела четырех погибших при крушении поезда метро в Мехико по-прежнему находятся внутри вагона, сообщила журналистам мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T15:26
2021-05-04T15:26
2021-05-04T15:26
обрушение метромоста в мехико
мехико (город)
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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 мая – РИА Новости. Тела четырех погибших при крушении поезда метро в Мехико по-прежнему находятся внутри вагона, сообщила журналистам мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум."Тела четырех погибших по-прежнему находятся в поезде", - сказала Шейнбаум, добавив, что на месте продолжаются работы по ликвидаций последствий катастрофы.По ее словам, число погибших при крушении поезда составляет 23, в больницы были направлены 79 человек.Метромост вместе с поездом обрушился на юго-востоке Мехико около 22.00 по местному времени. Представитель Красного Креста сообщил РИА Новости, что все пострадавшие доставлены в больницы, на месте ЧП раненых больше нет. Как рассказали РИА Новости очевидцы, в поезде было довольно многолюдно – многие в это время еще возвращаются с работы.Метро Мехико - один из крупнейших метрополитенов в Северной Америке. Последний крупный инцидент там случился в январе, когда при возгорании на центральном посту в историческом центре города один человек погиб, 29 были госпитализированы. Тогда работу метрополитена пришлось остановить на три дня. После этого были запущены три линии, на восстановление работы еще трех ушел почти месяц.
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Кадры рухнувшего метромоста в мексиканской столице
Метромост вместе с поездом рухнул в столице Мексики. По последним данным властей, погибли 15 человек, около 70 пострадали.
2021-05-04T15:26
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обрушение метромоста в мехико, мехико (город), мексика, северная америка, в мире
БУЭНОС-АЙРЕС, 4 мая – РИА Новости. Тела четырех погибших при крушении поезда метро в Мехико по-прежнему находятся внутри вагона, сообщила журналистам мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум.
"Тела четырех погибших по-прежнему находятся в поезде", - сказала Шейнбаум, добавив, что на месте продолжаются работы по ликвидаций последствий катастрофы.
По ее словам, число погибших при крушении поезда составляет 23, в больницы были направлены 79 человек.
Метромост вместе с поездом обрушился на юго-востоке Мехико около 22.00 по местному времени. Представитель Красного Креста сообщил РИА Новости, что все пострадавшие доставлены в больницы, на месте ЧП раненых больше нет. Как рассказали РИА Новости очевидцы, в поезде было довольно многолюдно – многие в это время еще возвращаются с работы.
Метро Мехико
- один из крупнейших метрополитенов в Северной Америке
. Последний крупный инцидент там случился в январе, когда при возгорании на центральном посту в историческом центре города один человек погиб, 29 были госпитализированы. Тогда работу метрополитена пришлось остановить на три дня. После этого были запущены три линии, на восстановление работы еще трех ушел почти месяц.