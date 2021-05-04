https://ria.ru/20210504/mekhiko-1731098512.html
Число госпитализированных после обрушения моста в Мехико возросло до 79
Число госпитализированных после обрушения моста в Мехико возросло до 79
Число госпитализированных после обрушения метромоста в Мехико возросло до 79, сообщил в Twitter департамент по интегральному управлению рисками и гражданской... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T14:45
2021-05-04T14:45
2021-05-04T15:44
северная америка
обрушение метромоста в мехико
мехико (город)
в мире
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МЕХИКО, 4 мая — РИА Новости. Число госпитализированных после обрушения метромоста в Мехико возросло до 79, сообщил в Twitter департамент по интегральному управлению рисками и гражданской защите.Ранее мэр Клаудиа Шейнбаум объявила о гибели 23 человек и 65 госпитализированных.Тела еще четырех пассажиров остаются внутри вагона. Представитель Красного Креста ранее заявил РИА Новости, что все пострадавших увезли в больницы, на месте ЧП раненых больше нет. КМетромост вместе с поездом обрушился на юго-востоке Мехико около 22:00 по местному времени. Как рассказали РИА Новости очевидцы, в поезде было довольно многолюдно — многие в это время еще возвращаются с работы.Метро Мехико — один из крупнейших метрополитенов в Северной Америке. Последний крупный инцидент там случился в январе, когда при возгорании на центральном посту в историческом центре города один человек погиб, 29 были госпитализированы. Тогда работу метрополитена пришлось остановить на три дня. После этого были запущены три линии, на восстановление работы еще трех ушел почти месяц.
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Кадры рухнувшего метромоста в мексиканской столице
Метромост вместе с поездом рухнул в столице Мексики. По последним данным властей, погибли 15 человек, около 70 пострадали.
2021-05-04T14:45
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северная америка, обрушение метромоста в мехико, мехико (город), в мире