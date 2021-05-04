https://ria.ru/20210504/mekhiko-1731086609.html

В Мехико пострадавшим при крушении метромоста помогли местные жители

В Мехико пострадавшим при крушении метромоста помогли местные жители

Жители квартала в Мехико, где во вторник произошло крушение метромоста, пришли на помощь пострадавшим, рассказала РИА Новости очевидец. РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T13:11

2021-05-04T13:11

2021-05-04T13:11

обрушение метромоста в мехико

мехико (город)

мексика

северная америка

в мире

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МЕХИКО, 4 мая - РИА Новости. Жители квартала в Мехико, где во вторник произошло крушение метромоста, пришли на помощь пострадавшим, рассказала РИА Новости очевидец.Как ранее сообщалось, метромост вместе с поездом рухнул на юго-востоке Мехико в районе станций Оливос и Тесонко около 22.00 по местному времени. По последним данным властей, число погибших возросло до 23, госпитализированы 65 пострадавших. Представитель Красного Креста сообщил РИА Новости, что все пострадавшие доставлены в больницы, на месте ЧП раненых больше нет. Как рассказали РИА Новости очевидцы, в поезде было довольно многолюдно – многие в это время еще возвращаются с работы."На улицах, окружающих проспектах, где произошла авария, соседи стихийно перекрыли улицы, чтобы облегчить проезд машин скорой помощи, многие пришли с водой и припасами", - сказала журналист Росарио Охеда, которая находилась на соседней центральной площади Тлауак, когда произошло ЧП."Поблизости есть большой торговый центр, и полиции пришлось оцепить это место, поскольку конструкция продолжала сотрясаться", - добавила Охеда.После трагедии в районе отключили электричество, подъемный кран удерживал вагоны, пока спасали людей из разбившегося поезда."Автомобилисты перевозят людей, которые приехали на метро и должны были выйти на предыдущих станциях, впечатляет, как быстро люди пришли на помощь", - отмечает Охеда.Линия метро 12, на которой произошло обрушение, была открыта в октябре 2012 года, в ее строительство было вложено 1,8 миллиарда долларов. В 2014 году движение по данной линии было приостановлено на 10 из 20 станций из-за "вибраций в рельсах", которые могли привести к сходу составов. Ежедневно этой линией метро пользуются около 450 тысяч человек. По словам местных жителей, метромост выходил из строя практически с момента открытия.Метро Мехико - одно из крупнейших в Северной Америке. Последний крупный инцидент там случился в январе, когда в результате возгорания на центральном посту в историческом центре города один человек погиб, 29 были госпитализированы с отравлением продуктами горения. Тогда работу метрополитена пришлось остановить на три дня. После этого были запущены три линии, на восстановление работы ещё трёх ушел почти месяц.

https://ria.ru/20210504/mekhiko-1731074440.html

https://ria.ru/20210504/metromost-1731063189.html

https://ria.ru/20210504/video-1731057121.html

мехико (город)

мексика

северная америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обрушение метромоста в мехико, мехико (город), мексика, северная америка, в мире