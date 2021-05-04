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Семь пострадавших при обрушении в Мехико находятся в тяжелом состоянии
Семь пострадавших при обрушении в Мехико находятся в тяжелом состоянии
Мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум сообщила, что семь пострадавших при крушении метромоста в мексиканской столице находятся в тяжелом состоянии. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T09:42
2021-05-04T10:35
обрушение метромоста в мехико
мехико (город)
в мире
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МЕХИКО, 4 мая - РИА Новости. Мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум сообщила, что семь пострадавших при крушении метромоста в мексиканской столице находятся в тяжелом состоянии.Обращение Шейнбаум транслировал телеканал Milenio.Как ранее сообщалось, метромост вместе с поездом рухнул на юго-востоке столицы Мексики, в районе станций Оливос и Тесонко. Ранее местные власти информировали, что в аварии погибли 15 человек, около 70 пострадали. Также сообщалось, что госпитализированы 34 человека."Состояние семерых пострадавших тяжелое", - заявила она. Мэр Мехико добавила, что семьи погибших в результате происшествия получат всю необходимую помощь.
https://ria.ru/20210504/metromost-1731063189.html
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обрушение метромоста в мехико, мехико (город), в мире

Семь пострадавших при обрушении в Мехико находятся в тяжелом состоянии

09:42 04.05.2021 (обновлено: 10:35 04.05.2021)
 
© REUTERS / Henry RomeroСпасатели на месте крушения метромоста в Мехико
Спасатели на месте крушения метромоста в Мехико - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© REUTERS / Henry Romero
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МЕХИКО, 4 мая - РИА Новости. Мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум сообщила, что семь пострадавших при крушении метромоста в мексиканской столице находятся в тяжелом состоянии.
Обращение Шейнбаум транслировал телеканал Milenio.
Как ранее сообщалось, метромост вместе с поездом рухнул на юго-востоке столицы Мексики, в районе станций Оливос и Тесонко. Ранее местные власти информировали, что в аварии погибли 15 человек, около 70 пострадали. Также сообщалось, что госпитализированы 34 человека.
"Состояние семерых пострадавших тяжелое", - заявила она. Мэр Мехико добавила, что семьи погибших в результате происшествия получат всю необходимую помощь.
Крушение метромоста в Мехико - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
Вчера, 09:52
Очевидцы рассказали подробности крушения метромоста в Мехико
 
Обрушение метромоста в МехикоМехико (город)В мире
 
 
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