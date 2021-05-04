https://ria.ru/20210504/mekhiko-1731062164.html

Семь пострадавших при обрушении в Мехико находятся в тяжелом состоянии

Семь пострадавших при обрушении в Мехико находятся в тяжелом состоянии

Мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум сообщила, что семь пострадавших при крушении метромоста в мексиканской столице находятся в тяжелом состоянии. РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T09:42

2021-05-04T09:42

2021-05-04T10:35

обрушение метромоста в мехико

мехико (город)

в мире

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МЕХИКО, 4 мая - РИА Новости. Мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум сообщила, что семь пострадавших при крушении метромоста в мексиканской столице находятся в тяжелом состоянии.Обращение Шейнбаум транслировал телеканал Milenio.Как ранее сообщалось, метромост вместе с поездом рухнул на юго-востоке столицы Мексики, в районе станций Оливос и Тесонко. Ранее местные власти информировали, что в аварии погибли 15 человек, около 70 пострадали. Также сообщалось, что госпитализированы 34 человека."Состояние семерых пострадавших тяжелое", - заявила она. Мэр Мехико добавила, что семьи погибших в результате происшествия получат всю необходимую помощь.

https://ria.ru/20210504/metromost-1731063189.html

мехико (город)

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2021

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обрушение метромоста в мехико, мехико (город), в мире