https://ria.ru/20210504/lavina-1731051269.html
В Бурятии нашли мертвым одного из трех туристов, которых накрыла лавина
В Бурятии нашли мертвым одного из трех туристов, которых накрыла лавина
Один из трех туристов, попавших под лавину в Бурятии, найден мертвым, местонахождение ещё двоих оставшихся под снегом неизвестно, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T06:09
2021-05-04T06:09
2021-05-04T18:12
республика бурятия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 4 мая - РИА Новости. Один из трех туристов, попавших под лавину в Бурятии, найден мертвым, местонахождение ещё двоих оставшихся под снегом неизвестно, сообщает пресс-служба регионального главка СК.Ранее региональный главк МЧС сообщил, что незарегистрированная группа из пяти человек оказалась в районе схода снежной массы на перевале Горелова вблизи населенного пункта Монды. Первоначально в республиканском агентстве ГО и ЧС сообщали о трех туристах, оставшихся под снегом. Двух выживших туристов доставили вертолетом в Иркутск.В ведомстве уточнили, что в результате происшествия погиб турист."Один из них погиб, местонахождение двоих остается неизвестным… Двое мужчин уцелели и откопали тело одного спутника", - говорится в сообщении.Ранее проверку также начала региональная прокуратура.
https://ria.ru/20210418/lavina-1728776842.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210325/khibiny-1602885950.html
республика бурятия
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ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Спасение туристов, попавших под лавину в горах Бурятии. Кадры МЧС
МЧС опубликовало видео спасения двух выживших туристов из Зеленогорска, которые попали под лавину в горах Бурятии. Известно о троих погибших под снежным завалом. На месте схода лавины погибли отец и сын Владимир и Виталий Марчины и Алексей Анопов. Все они были членами зеленогорского клуба спортивного туризма «Фирн».
2021-05-04T06:09
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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республика бурятия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия