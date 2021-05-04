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В Бурятии нашли мертвым одного из трех туристов, которых накрыла лавина
В Бурятии нашли мертвым одного из трех туристов, которых накрыла лавина
Один из трех туристов, попавших под лавину в Бурятии, найден мертвым, местонахождение ещё двоих оставшихся под снегом неизвестно, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T06:09
2021-05-04T18:12
республика бурятия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 4 мая - РИА Новости. Один из трех туристов, попавших под лавину в Бурятии, найден мертвым, местонахождение ещё двоих оставшихся под снегом неизвестно, сообщает пресс-служба регионального главка СК.Ранее региональный главк МЧС сообщил, что незарегистрированная группа из пяти человек оказалась в районе схода снежной массы на перевале Горелова вблизи населенного пункта Монды. Первоначально в республиканском агентстве ГО и ЧС сообщали о трех туристах, оставшихся под снегом. Двух выживших туристов доставили вертолетом в Иркутск.В ведомстве уточнили, что в результате происшествия погиб турист."Один из них погиб, местонахождение двоих остается неизвестным… Двое мужчин уцелели и откопали тело одного спутника", - говорится в сообщении.Ранее проверку также начала региональная прокуратура.
https://ria.ru/20210418/lavina-1728776842.html
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Спасение туристов, попавших под лавину в горах Бурятии. Кадры МЧС
МЧС опубликовало видео спасения двух выживших туристов из Зеленогорска, которые попали под лавину в горах Бурятии. Известно о троих погибших под снежным завалом. На месте схода лавины погибли отец и сын Владимир и Виталий Марчины и Алексей Анопов. Все они были членами зеленогорского клуба спортивного туризма «Фирн».
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республика бурятия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В Бурятии нашли мертвым одного из трех туристов, которых накрыла лавина

06:09 04.05.2021 (обновлено: 18:12 04.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Иванов / Перейти в фотобанкЛавина
Лавина - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Владимир Иванов
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КРАСНОЯРСК, 4 мая - РИА Новости. Один из трех туристов, попавших под лавину в Бурятии, найден мертвым, местонахождение ещё двоих оставшихся под снегом неизвестно, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
Ранее региональный главк МЧС сообщил, что незарегистрированная группа из пяти человек оказалась в районе схода снежной массы на перевале Горелова вблизи населенного пункта Монды. Первоначально в республиканском агентстве ГО и ЧС сообщали о трех туристах, оставшихся под снегом. Двух выживших туристов доставили вертолетом в Иркутск.
"По предварительным данным, пятеро туристов из города Дивногорск Красноярского края совершали восхождение на вершину Мунку-Сардык Саянских гор. Они не зарегистрировали свою группу в подразделении МЧС и не согласовали свое восхождение. Прибыв в Бурятию, обойдя установленную точку сбора у подножия, они стали подниматься наверх по опасному маршруту. 3 мая с гор сошла лавина и погребла их группу", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в результате происшествия погиб турист.
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"Один из них погиб, местонахождение двоих остается неизвестным… Двое мужчин уцелели и откопали тело одного спутника", - говорится в сообщении.
"По данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия. После транспортировки тела погибшего туриста в населенный пункт будет назначено судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение", - уточняется в сообщении ведомства.
Ранее проверку также начала региональная прокуратура.
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