https://ria.ru/20210504/lavina-1731051269.html

В Бурятии нашли мертвым одного из трех туристов, которых накрыла лавина

В Бурятии нашли мертвым одного из трех туристов, которых накрыла лавина

Один из трех туристов, попавших под лавину в Бурятии, найден мертвым, местонахождение ещё двоих оставшихся под снегом неизвестно, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T06:09

2021-05-04T06:09

2021-05-04T18:12

республика бурятия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 4 мая - РИА Новости. Один из трех туристов, попавших под лавину в Бурятии, найден мертвым, местонахождение ещё двоих оставшихся под снегом неизвестно, сообщает пресс-служба регионального главка СК.Ранее региональный главк МЧС сообщил, что незарегистрированная группа из пяти человек оказалась в районе схода снежной массы на перевале Горелова вблизи населенного пункта Монды. Первоначально в республиканском агентстве ГО и ЧС сообщали о трех туристах, оставшихся под снегом. Двух выживших туристов доставили вертолетом в Иркутск.В ведомстве уточнили, что в результате происшествия погиб турист."Один из них погиб, местонахождение двоих остается неизвестным… Двое мужчин уцелели и откопали тело одного спутника", - говорится в сообщении.Ранее проверку также начала региональная прокуратура.

https://ria.ru/20210418/lavina-1728776842.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210325/khibiny-1602885950.html

республика бурятия

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Спасение туристов, попавших под лавину в горах Бурятии. Кадры МЧС МЧС опубликовало видео спасения двух выживших туристов из Зеленогорска, которые попали под лавину в горах Бурятии. Известно о троих погибших под снежным завалом. На месте схода лавины погибли отец и сын Владимир и Виталий Марчины и Алексей Анопов. Все они были членами зеленогорского клуба спортивного туризма «Фирн». 2021-05-04T06:09 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика бурятия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия