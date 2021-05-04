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Мехико привлечет международную компанию для расследования крушения поезда
Мехико привлечет международную компанию для расследования крушения поезда
Власти Мехико хотят привлечь международную компанию для проведения расследования крушения поезда метро, сообщила журналистам мэр города Клаудиа Шейнбаум. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T16:26
2021-05-04T16:26
2021-05-04T16:36
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МЕХИКО, 4 мая – РИА Новости. Власти Мехико хотят привлечь международную компанию для проведения расследования крушения поезда метро, сообщила журналистам мэр города Клаудиа Шейнбаум."Прокуратура доведет до конца экспертизу, которую начала ночью, однако также мы ищем международную компанию, имеющую сертификат (на исследования) как в сфере метро, так и в сфере структурных вопросов, чтобы она провела внешнюю экспертизу и чтобы мы могли узнать причины этого печального инцидента", - сказала она.Число погибших в крушении поезда составляет 23 человека, в больницы были направлены 79 человек.Метромост вместе с поездом обрушился на юго-востоке Мехико около 22.00 в понедельник по местному времени. Представитель Красного Креста сообщил РИА Новости, что все пострадавшие доставлены в больницы, на месте ЧП раненых больше нет. Как рассказали РИА Новости очевидцы, в поезде было довольно многолюдно – многие в это время еще возвращаются с работы.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мехико, мексика, происшествия, в мире
МЕХИКО, 4 мая – РИА Новости. Власти Мехико хотят привлечь международную компанию для проведения расследования крушения поезда метро, сообщила журналистам мэр города Клаудиа Шейнбаум.
"Прокуратура доведет до конца экспертизу, которую начала ночью, однако также мы ищем международную компанию, имеющую сертификат (на исследования) как в сфере метро, так и в сфере структурных вопросов, чтобы она провела внешнюю экспертизу и чтобы мы могли узнать причины этого печального инцидента", - сказала она.
Число погибших в крушении поезда составляет 23 человека, в больницы были направлены 79 человек.
Метромост вместе с поездом обрушился на юго-востоке Мехико около 22.00 в понедельник по местному времени. Представитель Красного Креста сообщил РИА Новости, что все пострадавшие доставлены в больницы, на месте ЧП раненых больше нет. Как рассказали РИА Новости очевидцы, в поезде было довольно многолюдно – многие в это время еще возвращаются с работы.