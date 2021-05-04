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Генпрокуратура Мексики начала расследование крушения метромоста
Генпрокуратура Мексики начала расследование крушения метромоста
Мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум сообщила, что генпрокуратура начинает расследование происшествия с метромостом, повлекшего многочисленные жертвы. Обращение Шейнбаум РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T10:39
2021-05-04T10:39
2021-05-04T10:39
обрушение метромоста в мехико
мехико (город)
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МЕХИКО, 4 мая - РИА Новости. Мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум сообщила, что генпрокуратура начинает расследование происшествия с метромостом, повлекшего многочисленные жертвы. Обращение Шейнбаум транслировал телеканал Milenio.Ранее мэр Мехико подтвердила, что при крушении метромоста в мексиканской столице погибли 20 человек, включая несовершеннолетних, госпитализированы 49 пострадавших, семеро находятся в тяжелом состоянии."Генпрокуратура начинает расследование, чтобы провести все экспертизы и выяснить, что именно произошло", - заявила Шейнбаум.Согласно сообщению надзорного ведомства, на месте обрушения метромоста работают специалисты, собирающие данные для выяснения причин произошедшего. "Прокуратура сообщает, что после событий на линии метро 12 на месте работают эксперты в области фотографии, криминалистики, медицины ..., судмедэксперты", - говорится в сообщении генпрокуратуры в Twitter.Метро Мехико - один из крупнейших метрополитенов в Северной Америке. Последний крупный инцидент там случился в январе, когда при возгорании на центральном посту в историческом центре города один человек погиб, 29 были госпитализированы. Тогда работу метрополитена пришлось остановить на три дня. После этого были запущены три линии, на восстановление работы ещё трёх ушел почти месяц.
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Кадры рухнувшего метромоста в мексиканской столице
Метромост вместе с поездом рухнул в столице Мексики. По последним данным властей, погибли 15 человек, около 70 пострадали.
2021-05-04T10:39
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обрушение метромоста в мехико, мехико (город), мексика, в мире
МЕХИКО, 4 мая - РИА Новости. Мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум сообщила, что генпрокуратура начинает расследование происшествия с метромостом, повлекшего многочисленные жертвы. Обращение Шейнбаум транслировал телеканал Milenio.
Ранее мэр Мехико
подтвердила, что при крушении метромоста в мексиканской столице погибли 20 человек, включая несовершеннолетних, госпитализированы 49 пострадавших, семеро находятся в тяжелом состоянии.
"Генпрокуратура начинает расследование, чтобы провести все экспертизы и выяснить, что именно произошло", - заявила Шейнбаум.
Согласно сообщению надзорного ведомства, на месте обрушения метромоста работают специалисты, собирающие данные для выяснения причин произошедшего. "Прокуратура сообщает, что после событий на линии метро 12 на месте работают эксперты в области фотографии, криминалистики, медицины ..., судмедэксперты", - говорится в сообщении генпрокуратуры в Twitter.
Метро Мехико - один из крупнейших метрополитенов в Северной Америке
. Последний крупный инцидент там случился в январе, когда при возгорании на центральном посту в историческом центре города один человек погиб, 29 были госпитализированы. Тогда работу метрополитена пришлось остановить на три дня. После этого были запущены три линии, на восстановление работы ещё трёх ушел почти месяц.