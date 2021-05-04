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Банкир назвал способ избежать штрафа за досрочное погашение кредита
Банкир назвал способ избежать штрафа за досрочное погашение кредита
Кредитным организациям невыгодно досрочное погашение займа, но при заблаговременном уведомлении штрафы клиенту не грозят, рассказал НСН вице-президент... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T14:30
2021-05-04T15:24
россия
олег скворцов
ассоциация российских банков
экономика
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Кредитным организациям невыгодно досрочное погашение займа, но при заблаговременном уведомлении штрафы клиенту не грозят, рассказал НСН вице-президент Ассоциации российских банков Олег Скворцов.Он назвал слухи о штрафах хайпом, отметив, что в отношении заемщиков и банков не происходило кардинальных изменений."Для банка оптимальный вариант, когда клиент платит в срок, потому что под эти сроки у него выстроены внутренние денежные потоки. Но при этом клиент может уведомить банк за 30 дней о том, что хочет погасить кредит досрочно, и никакие санкции ему уже не грозят", — подчеркнул Скворцов.Специалист посоветовал внимательнее изучать договор, особенно вопрос о назначении штрафов. Кроме того, можно изначально взять кредит с опцией досрочного погашения, если такая услуга предоставляется, добавил он.Ранее управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев в интервью агентству Прайм заявил, что некоторые банки могут начислить заемщику штраф при досрочном погашении долга, нарушая при этом закон. В случае штрафных санкций он порекомендовал оспорить решение согласно статье 809 Гражданского кодекса и написать заявление с требованием отменить штраф за досрочный возврат займа.
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россия, олег скворцов, ассоциация российских банков, экономика

Банкир назвал способ избежать штрафа за досрочное погашение кредита

14:30 04.05.2021 (обновлено: 15:24 04.05.2021)
 
© Fotolia / foxx0002Финансовый расчет. Архивное фото.
Финансовый расчет. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© Fotolia / foxx0002
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Кредитным организациям невыгодно досрочное погашение займа, но при заблаговременном уведомлении штрафы клиенту не грозят, рассказал НСН вице-президент Ассоциации российских банков Олег Скворцов.
Он назвал слухи о штрафах хайпом, отметив, что в отношении заемщиков и банков не происходило кардинальных изменений.
"Для банка оптимальный вариант, когда клиент платит в срок, потому что под эти сроки у него выстроены внутренние денежные потоки. Но при этом клиент может уведомить банк за 30 дней о том, что хочет погасить кредит досрочно, и никакие санкции ему уже не грозят", — подчеркнул Скворцов.
Специалист посоветовал внимательнее изучать договор, особенно вопрос о назначении штрафов. Кроме того, можно изначально взять кредит с опцией досрочного погашения, если такая услуга предоставляется, добавил он.
Ранее управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев в интервью агентству Прайм заявил, что некоторые банки могут начислить заемщику штраф при досрочном погашении долга, нарушая при этом закон. В случае штрафных санкций он порекомендовал оспорить решение согласно статье 809 Гражданского кодекса и написать заявление с требованием отменить штраф за досрочный возврат займа.
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