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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Прироста коронавируса за сутки нет в Еврейской автономной области, Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T11:07
2021-05-04T11:07
2021-05-04T11:07
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
чукотский автономный округ
ненецкий автономный округ
республика алтай
еврейская автономная область
магаданская область
общество
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Прироста коронавируса за сутки нет в Еврейской автономной области, Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ - 0%, 2. Республика Алтай, Республика Тыва, Сахалинская область - 0,01%, 3. Магаданская область - 0,02%", - говорится в сообщении.
чукотский автономный округ
ненецкий автономный округ
республика алтай
еврейская автономная область
магаданская область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотский автономный округ, ненецкий автономный округ, республика алтай, еврейская автономная область, магаданская область, общество