https://ria.ru/20210504/koronavirus-1731044577.html

Польша отменит значительную часть коронавирусных ограничений

Польша отменит значительную часть коронавирусных ограничений

Польша начинает отмену значительной части ограничений, связанных с коронавирусом. РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T00:14

2021-05-04T00:14

2021-05-04T00:14

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

польша

в мире

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ВАРШАВА, 4 мая – РИА Новости. Польша начинает отмену значительной части ограничений, связанных с коронавирусом.Из-за высокого числа выявляемых случаев коронавируса правительство Польши в марте объявило общенациональный карантин. На всей территории страны был введен режим локдауна. Были закрыты торговые объекты, кроме продовольственных магазинов и аптек, бары, кафе и рестораны могли работать только навынос. Были закрыты отели и хостелы, запрещены собрания более пяти человек, ношение масок обязательно, в том числе на улице. Учебные заведения перешли на удаленный режим обучения.Зафиксировав в конце апреля значительное снижение заболеваемости, власти решили постепенно смягчать эпидемиологические ограничения. С 1 мая можно будет заниматься спортом на открытом воздухе и в закрытых объектах. С 4 мая открываются торговые центры, строительные магазины и другие торговые объекты. Также с 4 мая возобновят работу галереи искусств, музеи и другие объекты культуры.С 8 мая открываются отели с ограничением по заполняемости - могут быть заняты не более 50% мест.Через неделю после этого, 15 мая, откроются рестораны и кафе, посетителей в которых смогут обслуживать только на открытом воздухе, а не внутри помещения. Также с 15 мая открываются театры и кинотеатры на свежем воздухе.Будут разрешены семейные праздники, например, свадьбы, но с численностью присутствующих не более 25 человек. С 15 мая к стационарному обучению возвращаются ученики 4-8 классов, а все остальные школьники – с 29 мая.Также с 29 мая кафе и рестораны смогут обслуживать посетителей внутри помещений, но при условии, что будет занято не более 50% мест. Семейные торжества будут проходить с участием до 50 человек, театры и кинотеатры смогут принимать зрителей внутри помещений, но с заполняемостью залов не более 50%.Правительство Польши пока не намерено отменять обязательное ношение масок в общественных местах. Представители властей обещают, что вернутся к этому вопросу, когда среднедневная заболеваемость коронавирусом снизится до 4-5 тысяч.Весной в Польше резко выросло число ежедневно выявляемых носителей коронавируса. В начале апреля в стране был зафиксирован 35 251 случай COVID-19 за сутки, что стало наивысшим показателем с начала пандемии. Также в начале апреля был зафиксирован суточный рекорд летальных исходов – скончались 954 пациента с коронавирусом.Последние десять дней заболеваемость не превышает 10 тысяч в день. В понедельник был выявлен минимальный с 1 февраля прирост заболевших коронавирусом - 2525 человек.Общее количество подтвержденных случаев заражения в Польше с начала пандемии составило 2 805 756. общее число летальных случаев в стране составило 68 105.

польша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, польша, в мире