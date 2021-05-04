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Глава IATA призвал возмещать туристам затраты на ПЦР-тестирование
Глава IATA призвал возмещать туристам затраты на ПЦР-тестирование
Высокая стоимость ПЦР-тестов на коронавирус для путешественников приводит к удорожанию поездок и в результате может помешать восстановлению международного... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T18:12
2021-05-04T23:16
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ЦЮРИХ, 4 мая - РИА Новости. Высокая стоимость ПЦР-тестов на коронавирус для путешественников приводит к удорожанию поездок и в результате может помешать восстановлению международного авиасообщения, заявил во вторник глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Вилли Уолш."Поскольку ограничения на поездки на внутреннем рынке снимаются, мы наблюдаем высокий спрос. То же можно ожидать и на международных рынках. Но это может быть опасно скомпрометировано из-за затрат на тестирование, особенно ПЦР-тестирование. Повышение стоимости любого товара существенно задушит спрос", - цитирует Уолша пресс-служба IATA.Он заявил, что государствам необходимо компенсировать путешественникам затраты на ПЦР-тесты. "Расходы на тестирование не должны стоять между людьми и их свободой передвижения. Лучшее решение - это возложить расходы на государства. Это их обязанность в соответствии с руководящими принципами ВОЗ", - добавил глава ассоциации.IATA также изучила цены на ПЦР-тесты для путешественников в 15 странах и обнаружила, что средняя минимальная стоимость тестирования для одного человека составляет 90 долларов, средняя максимальная стоимость - 208 долларов."До кризиса билет в один конец, включая налоги и сборы, стоил в среднем 200 долларов (данные на 2019 год). ПЦР-тест за 90 долларов увеличивает стоимость на 45%, до 290 долларов. Добавьте еще один тест по прибытии, и стоимость проезда в одну сторону подскочит на 90%, до 380 долларов. Если предположить, что на каждом направлении необходимы два теста, средняя стоимость отдельного обратного рейса может вырасти с 400 до 760 долларов", - добавили в IATA.Отмечается, что только Франция компенсирует путешественникам расходы на ПЦР-тестирование.Согласно данным IATA, самые дешевые ПЦР-тесты можно найти в Малайзии и Вьетнаме, где они стоят меньше 50 долларов. В Великобритании стоимость ПЦР-тестирования для путешественника может превышать 400 долларов.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, новости - туризм, весь мир, воз, великобритания, франция, вьетнам

Глава IATA призвал возмещать туристам затраты на ПЦР-тестирование

18:12 04.05.2021 (обновлено: 23:16 04.05.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории
Сотрудник лаборатории - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ЦЮРИХ, 4 мая - РИА Новости. Высокая стоимость ПЦР-тестов на коронавирус для путешественников приводит к удорожанию поездок и в результате может помешать восстановлению международного авиасообщения, заявил во вторник глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Вилли Уолш.
"Поскольку ограничения на поездки на внутреннем рынке снимаются, мы наблюдаем высокий спрос. То же можно ожидать и на международных рынках. Но это может быть опасно скомпрометировано из-за затрат на тестирование, особенно ПЦР-тестирование. Повышение стоимости любого товара существенно задушит спрос", - цитирует Уолша пресс-служба IATA.
Он заявил, что государствам необходимо компенсировать путешественникам затраты на ПЦР-тесты. "Расходы на тестирование не должны стоять между людьми и их свободой передвижения. Лучшее решение - это возложить расходы на государства. Это их обязанность в соответствии с руководящими принципами ВОЗ", - добавил глава ассоциации.
IATA также изучила цены на ПЦР-тесты для путешественников в 15 странах и обнаружила, что средняя минимальная стоимость тестирования для одного человека составляет 90 долларов, средняя максимальная стоимость - 208 долларов.
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"До кризиса билет в один конец, включая налоги и сборы, стоил в среднем 200 долларов (данные на 2019 год). ПЦР-тест за 90 долларов увеличивает стоимость на 45%, до 290 долларов. Добавьте еще один тест по прибытии, и стоимость проезда в одну сторону подскочит на 90%, до 380 долларов. Если предположить, что на каждом направлении необходимы два теста, средняя стоимость отдельного обратного рейса может вырасти с 400 до 760 долларов", - добавили в IATA.
Отмечается, что только Франция компенсирует путешественникам расходы на ПЦР-тестирование.
Согласно данным IATA, самые дешевые ПЦР-тесты можно найти в Малайзии и Вьетнаме, где они стоят меньше 50 долларов. В Великобритании стоимость ПЦР-тестирования для путешественника может превышать 400 долларов.
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