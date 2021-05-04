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Президент Киргизии подпишет проект новой конституции
Президент Киргизии подпишет проект новой конституции
Президент Киргизии Садыр Жапаров 5 мая подпишет проект новой конституции, принятый на референдуме, сообщает отдел информационной политики аппарата президента. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T10:49
2021-05-04T10:57
садыр жапаров
киргизия
в мире
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БИШКЕК, 4 мая - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров 5 мая подпишет проект новой конституции, принятый на референдуме, сообщает отдел информационной политики аппарата президента."Президент Кыргызстана Садыр Жапаров завтра, 5 мая, подпишет новую Конституцию КР, принятую на референдуме (всенародном голосовании) 11 апреля т.г., и обратится с посланием к народу страны", - приводит слова представителя отдела киргизское госагентство Кабар.Как сообщается, в мероприятии примут участие представители всех ветвей государственной власти – депутаты парламента, представители судейского корпуса, правительства страны, общественные деятели."С учетом сохраняющейся напряженной эпидемиологической ситуации, приглашенные лица сдали ПЦР-анализы на наличие коронавирусной инфекции, мероприятие организовано с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований", - подчеркнули в аппарате президента.Конституционный референдум в Киргизии прошел 11 апреля, в один день с выборами депутатов органов местного самоуправления. Согласно данным ЦИК, за проект нового основного закона страны проголосовали 79,3%, против - 13,7%. Явка избирателей на референдуме составила почти 37%.В проекте новой конституции, вынесенной на референдум, предлагалось ввести институт Народного курултая (совета) как совещательного, наблюдательного собрания, которое дает рекомендации по направлениям общественного развития. Также планировалось переформатировать институты президента и правительства. Ответственность за формирование и работу кабмина отныне будет нести президент, а возглавлять кабмин - глава президентской администрации. Документ подразумевает снижение числа депутатов парламента со 120 до 90.По сути, предлагаемые новшества означают возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления - на референдуме 10 января ее выбрали около 80% граждан страны.
https://ria.ru/20210504/kirgiziya-1731056063.html
https://ria.ru/20210411/nablyudateli-1727802290.html
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садыр жапаров, киргизия, в мире

Президент Киргизии подпишет проект новой конституции

10:49 04.05.2021 (обновлено: 10:57 04.05.2021)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкРеферендум о внесении изменений в конституцию Киргизии
Референдум о внесении изменений в конституцию Киргизии - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
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БИШКЕК, 4 мая - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров 5 мая подпишет проект новой конституции, принятый на референдуме, сообщает отдел информационной политики аппарата президента.
"Президент Кыргызстана Садыр Жапаров завтра, 5 мая, подпишет новую Конституцию КР, принятую на референдуме (всенародном голосовании) 11 апреля т.г., и обратится с посланием к народу страны", - приводит слова представителя отдела киргизское госагентство Кабар.
Как сообщается, в мероприятии примут участие представители всех ветвей государственной власти – депутаты парламента, представители судейского корпуса, правительства страны, общественные деятели.
"С учетом сохраняющейся напряженной эпидемиологической ситуации, приглашенные лица сдали ПЦР-анализы на наличие коронавирусной инфекции, мероприятие организовано с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований", - подчеркнули в аппарате президента.
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Конституционный референдум в Киргизии прошел 11 апреля, в один день с выборами депутатов органов местного самоуправления. Согласно данным ЦИК, за проект нового основного закона страны проголосовали 79,3%, против - 13,7%. Явка избирателей на референдуме составила почти 37%.
В проекте новой конституции, вынесенной на референдум, предлагалось ввести институт Народного курултая (совета) как совещательного, наблюдательного собрания, которое дает рекомендации по направлениям общественного развития. Также планировалось переформатировать институты президента и правительства. Ответственность за формирование и работу кабмина отныне будет нести президент, а возглавлять кабмин - глава президентской администрации. Документ подразумевает снижение числа депутатов парламента со 120 до 90.
По сути, предлагаемые новшества означают возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления - на референдуме 10 января ее выбрали около 80% граждан страны.
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