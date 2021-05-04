https://ria.ru/20210504/italiya-1731084206.html

В Италии во время операции по борьбе с мафией арестовали 40 человек

В Италии во время операции по борьбе с мафией арестовали 40 человек

Сорок человек арестованы в нескольких итальянских провинциях в рамках крупной операции против группировки сицилийской мафии, во главе которой стоял... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T12:39

2021-05-04T12:39

2021-05-04T12:55

калабрия

катания

италия

болонья

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РИМ, 4 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Сорок человек арестованы в нескольких итальянских провинциях в рамках крупной операции против группировки сицилийской мафии, во главе которой стоял приговоренный к пожизненному сроку босс, сообщили журналистам представители итальянских карабинеров.Задержания прошли на Сицилии, в Болонье и в городе Козенца в южной области Калабрия.Расследование позволило установить, что клан занимался "процветающей торговлей наркотиками" в сицилийской провинции Катанья, в основном марихуаной и кокаином.Помимо наркотрафика, группировка пользовалась поддержкой местных предпринимателей, которые прибегали к помощи мафиози, например, как это делал владелец фирмы по продаже овощей и фруктов для разрешения вопросов с должниками. В другом случае хозяин ювелирных магазинов позволял преступникам проводить операции с драгоценными камнями через наличные, что позволяло группировке отмывать прибыль.Другой статьей доходов стало получение средств из казны Национального института социального обеспечения (Inps). Через сеть фирм и фальшивые документы мафиози получили пособия за несуществующих сельскохозяйственных работников, якобы остающихся без работы.Во главе группировки находился криминальный босс, который отбывает пожизненный срок за двойное убийство, наркотрафик и участие в мафии. Согласно итальянской практике, таких заключенных отпускают на время домой в качестве поощрения – такие побывки мафиози использовал для встреч с соратниками и управления преступной деятельностью клана.

https://ria.ru/20210426/italiya-1729918250.html

https://ria.ru/20210409/sitsiliya-1727482050.html

калабрия

катания

италия

болонья

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

калабрия, катания, италия, болонья, в мире