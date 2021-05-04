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В Италии во время операции по борьбе с мафией арестовали 40 человек
В Италии во время операции по борьбе с мафией арестовали 40 человек
Сорок человек арестованы в нескольких итальянских провинциях в рамках крупной операции против группировки сицилийской мафии, во главе которой стоял... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T12:39
2021-05-04T12:55
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италия
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РИМ, 4 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Сорок человек арестованы в нескольких итальянских провинциях в рамках крупной операции против группировки сицилийской мафии, во главе которой стоял приговоренный к пожизненному сроку босс, сообщили журналистам представители итальянских карабинеров.Задержания прошли на Сицилии, в Болонье и в городе Козенца в южной области Калабрия.Расследование позволило установить, что клан занимался "процветающей торговлей наркотиками" в сицилийской провинции Катанья, в основном марихуаной и кокаином.Помимо наркотрафика, группировка пользовалась поддержкой местных предпринимателей, которые прибегали к помощи мафиози, например, как это делал владелец фирмы по продаже овощей и фруктов для разрешения вопросов с должниками. В другом случае хозяин ювелирных магазинов позволял преступникам проводить операции с драгоценными камнями через наличные, что позволяло группировке отмывать прибыль.Другой статьей доходов стало получение средств из казны Национального института социального обеспечения (Inps). Через сеть фирм и фальшивые документы мафиози получили пособия за несуществующих сельскохозяйственных работников, якобы остающихся без работы.Во главе группировки находился криминальный босс, который отбывает пожизненный срок за двойное убийство, наркотрафик и участие в мафии. Согласно итальянской практике, таких заключенных отпускают на время домой в качестве поощрения – такие побывки мафиози использовал для встреч с соратниками и управления преступной деятельностью клана.
https://ria.ru/20210426/italiya-1729918250.html
https://ria.ru/20210409/sitsiliya-1727482050.html
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калабрия, катания, италия, болонья, в мире

В Италии во время операции по борьбе с мафией арестовали 40 человек

12:39 04.05.2021 (обновлено: 12:55 04.05.2021)
 
© AP Photo / Gregorio BorgiaИтальянские карабинеры
Итальянские карабинеры - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© AP Photo / Gregorio Borgia
Читать ria.ru в
РИМ, 4 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Сорок человек арестованы в нескольких итальянских провинциях в рамках крупной операции против группировки сицилийской мафии, во главе которой стоял приговоренный к пожизненному сроку босс, сообщили журналистам представители итальянских карабинеров.
Задержания прошли на Сицилии, в Болонье и в городе Козенца в южной области Калабрия.
Автомобиль итальянской полиции - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
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В Италии во время операции по борьбе с мафией арестовали 96 человек
Расследование позволило установить, что клан занимался "процветающей торговлей наркотиками" в сицилийской провинции Катанья, в основном марихуаной и кокаином.
Помимо наркотрафика, группировка пользовалась поддержкой местных предпринимателей, которые прибегали к помощи мафиози, например, как это делал владелец фирмы по продаже овощей и фруктов для разрешения вопросов с должниками. В другом случае хозяин ювелирных магазинов позволял преступникам проводить операции с драгоценными камнями через наличные, что позволяло группировке отмывать прибыль.
Другой статьей доходов стало получение средств из казны Национального института социального обеспечения (Inps). Через сеть фирм и фальшивые документы мафиози получили пособия за несуществующих сельскохозяйственных работников, якобы остающихся без работы.
Во главе группировки находился криминальный босс, который отбывает пожизненный срок за двойное убийство, наркотрафик и участие в мафии. Согласно итальянской практике, таких заключенных отпускают на время домой в качестве поощрения – такие побывки мафиози использовал для встреч с соратниками и управления преступной деятельностью клана.
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