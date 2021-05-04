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В Москве госпитализировали 1070 человек с COVID-19 за сутки
В Москве госпитализировали 1070 человек с COVID-19 за сутки
За сутки в Москве госпитализированы 1 070 человек с коронавирусом, сообщает во вторник оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T11:18
2021-05-04T11:18
2021-05-04T11:18
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1 070 человек с коронавирусом, сообщает во вторник оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице выздоровели ещё 1 584 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 997 957. В Москве выявлено 2 050 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 070 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что за сутки в столице скончался 61 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости.
За сутки в Москве
госпитализированы 1 070 человек с коронавирусом, сообщает во вторник оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице выздоровели ещё 1 584 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 997 957. В Москве выявлено 2 050 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 070 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за сутки в столице скончался 61 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.