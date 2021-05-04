https://ria.ru/20210504/gospitalizatsii-1731075484.html

В Москве госпитализировали 1070 человек с COVID-19 за сутки

В Москве госпитализировали 1070 человек с COVID-19 за сутки

За сутки в Москве госпитализированы 1 070 человек с коронавирусом, сообщает во вторник оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T11:18

2021-05-04T11:18

2021-05-04T11:18

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1 070 человек с коронавирусом, сообщает во вторник оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице выздоровели ещё 1 584 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 997 957. В Москве выявлено 2 050 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 070 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что за сутки в столице скончался 61 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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