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Начинается голосование на конкурсе слоганов избирательной кампании в ГД
Начинается голосование на конкурсе слоганов избирательной кампании в ГД
Начинается онлайн-голосование за лучший логотип и слоган федеральной избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T00:22
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россия
элла памфилова
госдума рф
политика
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Начинается онлайн-голосование за лучший логотип и слоган федеральной избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы.Конкурс на создание оригинального логотипа и слогана избирательной кампании по выборам депутатов Государственной думы восьмого созыва проводит ЦИК России. Участвовать в нем могут студенты и аспиранты российских вузов очной формы обучения.Заявки от авторов принимались в электронном виде до 15 апреля 2021 года.Комиссию по определению финалистов конкурса возглавит председатель ЦИК Элла Памфилова. Она отмечала, что ЦИК ждёт "свежих идей, неординарных подходов, ярких предложений".Онлайн-голосование за победителя из числа финалистов продлится с 4 по 14 мая.Выборы депутатов Госдумы должны состояться в сентябре этого года. Единый день голосования запланирован на 19 сентября.
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россия, элла памфилова, госдума рф, политика

Начинается голосование на конкурсе слоганов избирательной кампании в ГД

00:22 04.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Начинается онлайн-голосование за лучший логотип и слоган федеральной избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы.
Конкурс на создание оригинального логотипа и слогана избирательной кампании по выборам депутатов Государственной думы восьмого созыва проводит ЦИК России. Участвовать в нем могут студенты и аспиранты российских вузов очной формы обучения.
Заявки от авторов принимались в электронном виде до 15 апреля 2021 года.
Комиссию по определению финалистов конкурса возглавит председатель ЦИК Элла Памфилова. Она отмечала, что ЦИК ждёт "свежих идей, неординарных подходов, ярких предложений".
Онлайн-голосование за победителя из числа финалистов продлится с 4 по 14 мая.
Выборы депутатов Госдумы должны состояться в сентябре этого года. Единый день голосования запланирован на 19 сентября.
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