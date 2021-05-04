https://ria.ru/20210504/gosduma-1731045062.html

Начинается голосование на конкурсе слоганов избирательной кампании в ГД

Начинается голосование на конкурсе слоганов избирательной кампании в ГД

Начинается онлайн-голосование за лучший логотип и слоган федеральной избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы. РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T00:22

2021-05-04T00:22

2021-05-04T00:22

россия

элла памфилова

госдума рф

политика

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Начинается онлайн-голосование за лучший логотип и слоган федеральной избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы.Конкурс на создание оригинального логотипа и слогана избирательной кампании по выборам депутатов Государственной думы восьмого созыва проводит ЦИК России. Участвовать в нем могут студенты и аспиранты российских вузов очной формы обучения.Заявки от авторов принимались в электронном виде до 15 апреля 2021 года.Комиссию по определению финалистов конкурса возглавит председатель ЦИК Элла Памфилова. Она отмечала, что ЦИК ждёт "свежих идей, неординарных подходов, ярких предложений".Онлайн-голосование за победителя из числа финалистов продлится с 4 по 14 мая.Выборы депутатов Госдумы должны состояться в сентябре этого года. Единый день голосования запланирован на 19 сентября.

https://ria.ru/20210503/plan-1731016030.html

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2021

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россия, элла памфилова, госдума рф, политика