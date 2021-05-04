https://ria.ru/20210504/golubkina-1731142874.html

Лариса Голубкина опять попала в больницу

Лариса Голубкина опять попала в больницу

Народная артистка РСФСР, актриса Лариса Голубкина сообщила РИА Новости, что находится в реабилитационном центре в связи с переломом шейки бедра, который был у... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T21:34

2021-05-04T21:34

2021-05-04T21:34

культура

россия

лариса голубкина

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Народная артистка РСФСР, актриса Лариса Голубкина сообщила РИА Новости, что находится в реабилитационном центре в связи с переломом шейки бедра, который был у нее еще в декабре 2020 года, однако операцию перенесли, так как актриса ранее переболела коронавирусом.Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации артистки.В декабре 2020 года актриса сообщила РИА Новости, что сломала ногу. В марте 2021 года директор Театра Армии Иван Чурсин рассказал, что Голубкина после перелома прошла лечение в больнице, вернулась домой и готовится к операции.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, лариса голубкина