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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210504/golubkina-1731142874.html
Лариса Голубкина опять попала в больницу
Лариса Голубкина опять попала в больницу
Народная артистка РСФСР, актриса Лариса Голубкина сообщила РИА Новости, что находится в реабилитационном центре в связи с переломом шейки бедра, который был у... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T21:34
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культура
россия
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Народная артистка РСФСР, актриса Лариса Голубкина сообщила РИА Новости, что находится в реабилитационном центре в связи с переломом шейки бедра, который был у нее еще в декабре 2020 года, однако операцию перенесли, так как актриса ранее переболела коронавирусом.Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации артистки.В декабре 2020 года актриса сообщила РИА Новости, что сломала ногу. В марте 2021 года директор Театра Армии Иван Чурсин рассказал, что Голубкина после перелома прошла лечение в больнице, вернулась домой и готовится к операции.
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россия, лариса голубкина

Лариса Голубкина опять попала в больницу

21:34 04.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей ПятаковАктриса Лариса Голубкина
Актриса Лариса Голубкина - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Народная артистка РСФСР, актриса Лариса Голубкина сообщила РИА Новости, что находится в реабилитационном центре в связи с переломом шейки бедра, который был у нее еще в декабре 2020 года, однако операцию перенесли, так как актриса ранее переболела коронавирусом.
Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации артистки.
"Я лежу в реабилитационном центре, потому что я сломала ногу, и получилось так, что мне не сразу сделали операцию, потому что у меня был COVID и наложилось одно на другое, вот и все", - сказала Голубкина.
Актриса Лариса Голубкина
Лариса Голубкина
народная артистка РСФСР, актриса
В декабре 2020 года актриса сообщила РИА Новости, что сломала ногу. В марте 2021 года директор Театра Армии Иван Чурсин рассказал, что Голубкина после перелома прошла лечение в больнице, вернулась домой и готовится к операции.
 
КультураРоссияЛариса Голубкина
 
 
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