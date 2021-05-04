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Лариса Голубкина опять попала в больницу
Лариса Голубкина опять попала в больницу
Народная артистка РСФСР, актриса Лариса Голубкина сообщила РИА Новости, что находится в реабилитационном центре в связи с переломом шейки бедра, который был у... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T21:34
2021-05-04T21:34
2021-05-04T21:34
культура
россия
лариса голубкина
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Народная артистка РСФСР, актриса Лариса Голубкина сообщила РИА Новости, что находится в реабилитационном центре в связи с переломом шейки бедра, который был у нее еще в декабре 2020 года, однако операцию перенесли, так как актриса ранее переболела коронавирусом.Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации артистки.В декабре 2020 года актриса сообщила РИА Новости, что сломала ногу. В марте 2021 года директор Театра Армии Иван Чурсин рассказал, что Голубкина после перелома прошла лечение в больнице, вернулась домой и готовится к операции.
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россия, лариса голубкина