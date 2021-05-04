https://ria.ru/20210504/ekstremizm-1731103525.html

В ФРГ выросло число преступлений на почве правого и левого экстремизма

В ФРГ выросло число преступлений на почве правого и левого экстремизма

В ФРГ наблюдается рост преступлений на почве правого и левого экстремизма, их количество выросло в прошлом году на 8,5%, заявил на брифинге в Берлине глава МВД... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T15:20

2021-05-04T15:20

2021-05-04T15:20

ханау

мвд фрг

хорст зеехофер

гессен

берлин (город)

в мире

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БЕРЛИН, 4 мая - РИА Новости. В ФРГ наблюдается рост преступлений на почве правого и левого экстремизма, их количество выросло в прошлом году на 8,5%, заявил на брифинге в Берлине глава МВД Хорст Зеехофер."Политическая преступность в ФРГ, преступность, мотивом которой служит политика, значительно выросла. Федеральное ведомство уголовной полиции в прошлом году зафиксировало на 8,5% больше преступлений на политической почве, чем годом ранее. Даже если эти преступления составляют около 1% общего количества преступлений, эти цифры вызывают большое беспокойство, потому что таким образом укрепляется тренд последних лет и потому что политическая преступность значительно растет", - заявил Зеехофер.Он привел статистику, согласно которой количество тяжких преступлений на почве расизма, антисемитизма и нетерпимости выросло в прошлом году на 18,8%. Убиты 11 человек, еще 13 преступлений по статье "попытка убийства" было предотвращены. При этом на долю правых экстремистов пришлось более 23 тысяч преступлений (плюс 5,7% по сравнению с 2019 года), левых - около 11 тысяч (рост по сравнению с 2019 годом составил почти 11%). По словам Зеехофера, количество преступлений на почве правых политических убеждений "достигло нового рекорда с момента начала подсчета" в 2001 году. Почти 85% всех преступлений на праворадикальной почве - это обвинения в оскорблениях, диффамации, пропаганде, разжигании ненависти, сказал министр.Зеехофер указал на "значительный рост" преступлений на почве антисемитизма в прошлом году, он составил 15,7%. Министр назвал эту ситуацию "не только вызывающей большую озабоченность, но и глубоко постыдной, принимая во внимание нашу историю".Министр указал на "новые коалиции", которые возникают в ходе протестов противников мер, принятых властями для борьбы с коронавирусом. По словам Зеехофера, наряду с "обычными, нормальными демонстрантами" в этих акциях принимают участие "приверженцы теорий заговора, противники вакцинации, эзотерики, члены запрещенной в ФРГ организации "Граждане Рейха" и прочие экстремисты". В этой связи прежде всего крупные мероприятия имеют "высокий потенциал эскалации", полагает министр. Всего на акциях ковид-диссидентов в прошлом году зафиксированы почти 3,5 тысячи преступлений, в том числе 112 нападений на журналистов, добавил он.В два раза выросло в 2020 году по сравнению с предыдущим годом количество нападений на госслужащих и выборных представителей, указал министр.В прошлом году в Германии правые экстремисты совершили несколько резонансных преступлений. В феврале 43-летний гражданин Германии расстрелял людей в двух кальянных в городе Ханау в федеральной земле Гессен, убиты девять человек с миграционными корнями. Затем мужчина вернулся домой, где убил мать и покончил с собой. Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер заявил, что случившееся в Ханау – это теракт, совершенный из расистских убеждений убийцы.В 2019 году немецким неонацистом был убит глава городского правительства в Касселе, 65-летний Вальтер Любке. В октябре 2019 года в немецком городе Галле мужчина открыл стрельбу у синагоги и лавки по продаже кебаба. В результате нападения погибли два человека. Подозреваемого задержали. По данным властей, он планировал проникнуть в синагогу, в которой находился 51 человек, и устроить там "бойню".

https://radiosputnik.ria.ru/20210503/oktoberfest-1731030088.html

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ханау

гессен

берлин (город)

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ханау, мвд фрг, хорст зеехофер, гессен, берлин (город), в мире