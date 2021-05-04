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В Мурманской области в ДТП погибла депутат и телеведущая из Кировска
В Мурманской области в ДТП погибла депутат и телеведущая из Кировска
Три человека, в том числе депутат и телеведущая из Кировска Марина Котомкина, погибли в ДТП на трассе в Мурманской области, сообщили в региональном отделении... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T21:28
2021-05-04T21:28
россия
апатит
кольский район
мурманская область
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МУРМАНСК, 4 мая – РИА Новости. Три человека, в том числе депутат и телеведущая из Кировска Марина Котомкина, погибли в ДТП на трассе в Мурманской области, сообщили в региональном отделении Союза журналистов РФ."Сегодня ночью в ДТП под Магнетитами погибла наша коллега. Креативный директор телеканала "Народное ТВ" Марина Котомкина оказалась одной из трех погибших в аварии, которая произошла в ночь с 3 на 4 мая", - сообщили в союзе."Сегодня утром не стало Марины Котомкиной. Нашего друга, коллеги, креативного директора редакции и ведущей программы "Новости". Не верим в случившееся до сих пор! Яркая, талантливая, красивая женщина, она ушла в расцвете лет. Марину многие знают как доброго, отзывчивого человека, всегда готового помочь словом, поддержать, любящего жить. Марина была украшением любого эфира", - говорится в сообщении "Народного ТВ".В ночь на понедельник на трассе в Кольском районе Мурманской области столкнулись автомобили Mazda и Hyundai, погибли все, кто находился во второй машине, а водителя Mazda направили в больницу с травмами.Кроме Котомкиной в ДТП погибли сотрудник управления по информационной политике КФ АО "Апатит" Вера Белоусова и ее муж Александр Андронов.
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россия, апатит, кольский район, мурманская область

В Мурманской области в ДТП погибла депутат и телеведущая из Кировска

21:28 04.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МУРМАНСК, 4 мая – РИА Новости. Три человека, в том числе депутат и телеведущая из Кировска Марина Котомкина, погибли в ДТП на трассе в Мурманской области, сообщили в региональном отделении Союза журналистов РФ.
"Сегодня ночью в ДТП под Магнетитами погибла наша коллега. Креативный директор телеканала "Народное ТВ" Марина Котомкина оказалась одной из трех погибших в аварии, которая произошла в ночь с 3 на 4 мая", - сообщили в союзе.
"Сегодня утром не стало Марины Котомкиной. Нашего друга, коллеги, креативного директора редакции и ведущей программы "Новости". Не верим в случившееся до сих пор! Яркая, талантливая, красивая женщина, она ушла в расцвете лет. Марину многие знают как доброго, отзывчивого человека, всегда готового помочь словом, поддержать, любящего жить. Марина была украшением любого эфира", - говорится в сообщении "Народного ТВ".
В ночь на понедельник на трассе в Кольском районе Мурманской области столкнулись автомобили Mazda и Hyundai, погибли все, кто находился во второй машине, а водителя Mazda направили в больницу с травмами.
Кроме Котомкиной в ДТП погибли сотрудник управления по информационной политике КФ АО "Апатит" Вера Белоусова и ее муж Александр Андронов.
 
РоссияАпатитКольский районМурманская область
 
 
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