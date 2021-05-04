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В Мурманской области в ДТП погибла депутат и телеведущая из Кировска

В Мурманской области в ДТП погибла депутат и телеведущая из Кировска

Три человека, в том числе депутат и телеведущая из Кировска Марина Котомкина, погибли в ДТП на трассе в Мурманской области, сообщили в региональном отделении... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T21:28

2021-05-04T21:28

2021-05-04T21:28

россия

апатит

кольский район

мурманская область

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МУРМАНСК, 4 мая – РИА Новости. Три человека, в том числе депутат и телеведущая из Кировска Марина Котомкина, погибли в ДТП на трассе в Мурманской области, сообщили в региональном отделении Союза журналистов РФ."Сегодня ночью в ДТП под Магнетитами погибла наша коллега. Креативный директор телеканала "Народное ТВ" Марина Котомкина оказалась одной из трех погибших в аварии, которая произошла в ночь с 3 на 4 мая", - сообщили в союзе."Сегодня утром не стало Марины Котомкиной. Нашего друга, коллеги, креативного директора редакции и ведущей программы "Новости". Не верим в случившееся до сих пор! Яркая, талантливая, красивая женщина, она ушла в расцвете лет. Марину многие знают как доброго, отзывчивого человека, всегда готового помочь словом, поддержать, любящего жить. Марина была украшением любого эфира", - говорится в сообщении "Народного ТВ".В ночь на понедельник на трассе в Кольском районе Мурманской области столкнулись автомобили Mazda и Hyundai, погибли все, кто находился во второй машине, а водителя Mazda направили в больницу с травмами.Кроме Котомкиной в ДТП погибли сотрудник управления по информационной политике КФ АО "Апатит" Вера Белоусова и ее муж Александр Андронов.

россия

кольский район

мурманская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, апатит, кольский район, мурманская область