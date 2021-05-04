https://ria.ru/20210504/donetsk-1731104168.html

Мужчина подорвался на кладбище в Донецкой области

Мужчина подорвался на кладбище в Донецкой области

Мужчина погиб вследствие подрыва на неизвестном взрывном устройстве на кладбище в городе Верхнеторецкое Донецкой области, передает пресс-служба полиции Украины. РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T15:25

2021-05-04T15:25

2021-05-04T15:25

донецкая область

авдеевка

украина

в мире

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КИЕВ, 4 мая - РИА Новости. Мужчина погиб вследствие подрыва на неизвестном взрывном устройстве на кладбище в городе Верхнеторецкое Донецкой области, передает пресс-служба полиции Украины."Во время уборки могилы 69-летний местный житель подорвался на неустановленном взрывном предмете. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции Авдеевки и взрывотехники. Предварительно установлено, что мужчина с женой убирали могилы на кладбище в г. Верхнеторецкое, расположенном вблизи линии соприкосновения. Во время работ произошел взрыв, в результате которого мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.Все посетители кладбища были эвакуированы, опасный район оцеплен полицейскими.На место происшествия направлены взрывотехники. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

https://ria.ru/20210501/obstrel-1730803799.html

донецкая область

авдеевка

украина

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донецкая область, авдеевка, украина, в мире