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Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210504/chzhukhay-1731064342.html
Более 300 компаний подтвердили участие в авиакосмическом салоне в Чжухае
Более 300 компаний подтвердили участие в авиакосмическом салоне в Чжухае
Более 300 китайских и иностранных компаний примут участие в 13-м Международном авиационно-космическом салоне Airshow China 2021, сообщили организаторы... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T10:01
2021-05-04T10:01
россия-китай: главное
гуандун
китай
чжухай
в мире
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МОСКВА, 4 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Более 300 китайских и иностранных компаний примут участие в 13-м Международном авиационно-космическом салоне Airshow China 2021, сообщили организаторы мероприятия.По плану мероприятие пройдет с 28 сентября по 3 октября в городе Чжухай южнокитайской провинции Гуандун, сообщил заместитель ответственного секретаря исполнительного комитета авиакосмического салона, а также заместитель ответственного секретаря правительства города Чжухай Чжоу Цзодэ.Среди подтвержденных участников - известные международные авиационные и аэрокосмические компании, такие как Boeing, Embraer, GE Aviation, Honeywell и Parker Aerospace, сообщил на брифинге Чжоу Цзодэ.В этом году закрытая выставочная площадь Airshow China составит 100 тыс. кв. м, 80% из которой уже зарезервировано, а открытая выставочная площадь - 360 тысяч квадратных метров.По словам Чжоу Цзодэ, авиакосмический салон также пройдет и в онлайн-режиме, благодаря чему зрители смогут наблюдать за фигурными полетами, динамичными презентациями авиатехники на земле, а также онлайн-форумами.Мероприятие посетят профессионалы авиационной и авиакосмической отрасли, а также торговые делегации из Китая и из-за рубежа для проведения обменов и заключения сделок в онлайн и офлайн формате.
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гуандун, китай, чжухай, в мире

Более 300 компаний подтвердили участие в авиакосмическом салоне в Чжухае

10:01 04.05.2021
 
© AP Photo / Kin CheungМодель китайской навигационной спутниковой системы BeiDou
Модель китайской навигационной спутниковой системы BeiDou - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© AP Photo / Kin Cheung
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МОСКВА, 4 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Более 300 китайских и иностранных компаний примут участие в 13-м Международном авиационно-космическом салоне Airshow China 2021, сообщили организаторы мероприятия.
По плану мероприятие пройдет с 28 сентября по 3 октября в городе Чжухай южнокитайской провинции Гуандун, сообщил заместитель ответственного секретаря исполнительного комитета авиакосмического салона, а также заместитель ответственного секретаря правительства города Чжухай Чжоу Цзодэ.
Среди подтвержденных участников - известные международные авиационные и аэрокосмические компании, такие как Boeing, Embraer, GE Aviation, Honeywell и Parker Aerospace, сообщил на брифинге Чжоу Цзодэ.
В этом году закрытая выставочная площадь Airshow China составит 100 тыс. кв. м, 80% из которой уже зарезервировано, а открытая выставочная площадь - 360 тысяч квадратных метров.
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По словам Чжоу Цзодэ, авиакосмический салон также пройдет и в онлайн-режиме, благодаря чему зрители смогут наблюдать за фигурными полетами, динамичными презентациями авиатехники на земле, а также онлайн-форумами.
Мероприятие посетят профессионалы авиационной и авиакосмической отрасли, а также торговые делегации из Китая и из-за рубежа для проведения обменов и заключения сделок в онлайн и офлайн формате.
 
Россия-Китай: ГлавноеГуандунКитайЧжухайВ мире
 
 
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