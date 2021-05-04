https://ria.ru/20210504/chzhukhay-1731064342.html
Более 300 компаний подтвердили участие в авиакосмическом салоне в Чжухае
Более 300 компаний подтвердили участие в авиакосмическом салоне в Чжухае
Более 300 китайских и иностранных компаний примут участие в 13-м Международном авиационно-космическом салоне Airshow China 2021, сообщили организаторы... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T10:01
2021-05-04T10:01
2021-05-04T10:01
россия-китай: главное
гуандун
китай
чжухай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/153305/88/1533058888_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_13914635664f69319fd0fb45e54cafa3.jpg
МОСКВА, 4 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Более 300 китайских и иностранных компаний примут участие в 13-м Международном авиационно-космическом салоне Airshow China 2021, сообщили организаторы мероприятия.По плану мероприятие пройдет с 28 сентября по 3 октября в городе Чжухай южнокитайской провинции Гуандун, сообщил заместитель ответственного секретаря исполнительного комитета авиакосмического салона, а также заместитель ответственного секретаря правительства города Чжухай Чжоу Цзодэ.Среди подтвержденных участников - известные международные авиационные и аэрокосмические компании, такие как Boeing, Embraer, GE Aviation, Honeywell и Parker Aerospace, сообщил на брифинге Чжоу Цзодэ.В этом году закрытая выставочная площадь Airshow China составит 100 тыс. кв. м, 80% из которой уже зарезервировано, а открытая выставочная площадь - 360 тысяч квадратных метров.По словам Чжоу Цзодэ, авиакосмический салон также пройдет и в онлайн-режиме, благодаря чему зрители смогут наблюдать за фигурными полетами, динамичными презентациями авиатехники на земле, а также онлайн-форумами.Мероприятие посетят профессионалы авиационной и авиакосмической отрасли, а также торговые делегации из Китая и из-за рубежа для проведения обменов и заключения сделок в онлайн и офлайн формате.
https://ria.ru/20210503/kitay-1731010050.html
гуандун
китай
чжухай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/153305/88/1533058888_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_d7c05f254863b79d99501979554c42de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гуандун, китай, чжухай, в мире
МОСКВА, 4 мая - Проект "Россия-Китай: Главное".
Более 300 китайских и иностранных компаний примут участие в 13-м Международном авиационно-космическом салоне Airshow China 2021, сообщили организаторы мероприятия.
По плану мероприятие пройдет с 28 сентября по 3 октября в городе Чжухай
южнокитайской провинции Гуандун
, сообщил заместитель ответственного секретаря исполнительного комитета авиакосмического салона, а также заместитель ответственного секретаря правительства города Чжухай Чжоу Цзодэ.
Среди подтвержденных участников - известные международные авиационные и аэрокосмические компании, такие как Boeing, Embraer, GE Aviation, Honeywell и Parker Aerospace, сообщил на брифинге Чжоу Цзодэ.
В этом году закрытая выставочная площадь Airshow China составит 100 тыс. кв. м, 80% из которой уже зарезервировано, а открытая выставочная площадь - 360 тысяч квадратных метров.
По словам Чжоу Цзодэ, авиакосмический салон также пройдет и в онлайн-режиме, благодаря чему зрители смогут наблюдать за фигурными полетами, динамичными презентациями авиатехники на земле, а также онлайн-форумами.
Мероприятие посетят профессионалы авиационной и авиакосмической отрасли, а также торговые делегации из Китая и из-за рубежа для проведения обменов и заключения сделок в онлайн и офлайн формате.