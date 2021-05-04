https://ria.ru/20210504/chzhukhay-1731064342.html

Более 300 компаний подтвердили участие в авиакосмическом салоне в Чжухае

Более 300 компаний подтвердили участие в авиакосмическом салоне в Чжухае

Более 300 китайских и иностранных компаний примут участие в 13-м Международном авиационно-космическом салоне Airshow China 2021, сообщили организаторы... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T10:01

2021-05-04T10:01

2021-05-04T10:01

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МОСКВА, 4 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Более 300 китайских и иностранных компаний примут участие в 13-м Международном авиационно-космическом салоне Airshow China 2021, сообщили организаторы мероприятия.По плану мероприятие пройдет с 28 сентября по 3 октября в городе Чжухай южнокитайской провинции Гуандун, сообщил заместитель ответственного секретаря исполнительного комитета авиакосмического салона, а также заместитель ответственного секретаря правительства города Чжухай Чжоу Цзодэ.Среди подтвержденных участников - известные международные авиационные и аэрокосмические компании, такие как Boeing, Embraer, GE Aviation, Honeywell и Parker Aerospace, сообщил на брифинге Чжоу Цзодэ.В этом году закрытая выставочная площадь Airshow China составит 100 тыс. кв. м, 80% из которой уже зарезервировано, а открытая выставочная площадь - 360 тысяч квадратных метров.По словам Чжоу Цзодэ, авиакосмический салон также пройдет и в онлайн-режиме, благодаря чему зрители смогут наблюдать за фигурными полетами, динамичными презентациями авиатехники на земле, а также онлайн-форумами.Мероприятие посетят профессионалы авиационной и авиакосмической отрасли, а также торговые делегации из Китая и из-за рубежа для проведения обменов и заключения сделок в онлайн и офлайн формате.

https://ria.ru/20210503/kitay-1731010050.html

гуандун

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гуандун, китай, чжухай, в мире