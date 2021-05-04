https://ria.ru/20210504/baykal-1731127551.html
Правительство установило критические уровни воды в озере Байкал
Правительство установило критические уровни воды в озере Байкал
Правительство РФ установило критические уровни воды в озере Байкал в 2021 году, максимальное значение составит 457 метров, а минимальное - 456 метров,... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T18:37
2021-05-04T18:37
2021-05-04T18:37
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Правительство РФ установило критические уровни воды в озере Байкал в 2021 году, максимальное значение составит 457 метров, а минимальное - 456 метров, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Установить в 2021 году: максимальное и минимальное значения уровня воды в озере Байкал в период средней водности на отметках соответственно 457 и 456 метров (в тихоокеанской системе высот)", - говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.Также в документе указано минимальное значение уровня воды в озере в маловодный период - 455,54 метра. Помимо этого, приведено максимальное значение уровня воды в многоводный период - 457,85 метра.
https://ria.ru/20210413/baykalsk-1728129362.html
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