https://ria.ru/20210504/baykal-1731127551.html

Правительство установило критические уровни воды в озере Байкал

Правительство установило критические уровни воды в озере Байкал

Правительство РФ установило критические уровни воды в озере Байкал в 2021 году, максимальное значение составит 457 метров, а минимальное - 456 метров,... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T18:37

2021-05-04T18:37

2021-05-04T18:37

россия

байкал

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Правительство РФ установило критические уровни воды в озере Байкал в 2021 году, максимальное значение составит 457 метров, а минимальное - 456 метров, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Установить в 2021 году: максимальное и минимальное значения уровня воды в озере Байкал в период средней водности на отметках соответственно 457 и 456 метров (в тихоокеанской системе высот)", - говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.Также в документе указано минимальное значение уровня воды в озере в маловодный период - 455,54 метра. Помимо этого, приведено максимальное значение уровня воды в многоводный период - 457,85 метра.

https://ria.ru/20210413/baykalsk-1728129362.html

россия

байкал

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2021

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россия, байкал, михаил мишустин, общество