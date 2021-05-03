https://ria.ru/20210503/zhurnalisty-1730966192.html

В СПЧ рассказали о самых частых жалобах журналистов

В СПЧ рассказали о самых частых жалобах журналистов

Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод рассказал РИА Новости, что к нему ежемесячно поступают жалобы от журналистов из разных... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T08:40

2021-05-03T08:40

2021-05-03T08:40

россия

александр брод

общество

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод рассказал РИА Новости, что к нему ежемесячно поступают жалобы от журналистов из разных регионов, чаще всего они касаются угроз от фигурантов расследований, низкой оплаты труда и сокращения штатов редакций.Всемирный день свободы печати отмечается 3 мая."Ежемесячно из разных регионов я получаю жалобы от журналистов. В основном беспокоят угрозы от фигурантов разоблачений, либо от местных чиновников. А также низкая оплата труда, сокращение штатов редакций, падение престижа профессии. Пока заметного просвета в этой сфере не вижу", -отметил Брод.По его словам, на данный момент нет стран, где журналисты чувствовали бы себя полностью защищенными.Также Брод отметил, что в СПЧ темы задержания представителей СМИ на несогласованных акциях, расследования громких покушений на журналистов неоднократно озвучивались, в том числе и перед президентом РФ, а по итогам заседания Совета в конце 2020 года глава государства дал поручение полпредам принять меры к обеспечению прав журналистов.

https://ria.ru/20210430/kirgiziya-1730648251.html

https://ria.ru/20210503/smi-1730462445.html

россия

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