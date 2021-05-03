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В СПЧ рассказали о самых частых жалобах журналистов
В СПЧ рассказали о самых частых жалобах журналистов
Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод рассказал РИА Новости, что к нему ежемесячно поступают жалобы от журналистов из разных... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T08:40
2021-05-03T08:40
россия
александр брод
общество
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод рассказал РИА Новости, что к нему ежемесячно поступают жалобы от журналистов из разных регионов, чаще всего они касаются угроз от фигурантов расследований, низкой оплаты труда и сокращения штатов редакций.Всемирный день свободы печати отмечается 3 мая."Ежемесячно из разных регионов я получаю жалобы от журналистов. В основном беспокоят угрозы от фигурантов разоблачений, либо от местных чиновников. А также низкая оплата труда, сокращение штатов редакций, падение престижа профессии. Пока заметного просвета в этой сфере не вижу", -отметил Брод.По его словам, на данный момент нет стран, где журналисты чувствовали бы себя полностью защищенными.Также Брод отметил, что в СПЧ темы задержания представителей СМИ на несогласованных акциях, расследования громких покушений на журналистов неоднократно озвучивались, в том числе и перед президентом РФ, а по итогам заседания Совета в конце 2020 года глава государства дал поручение полпредам принять меры к обеспечению прав журналистов.
https://ria.ru/20210430/kirgiziya-1730648251.html
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россия, александр брод, общество

В СПЧ рассказали о самых частых жалобах журналистов

08:40 03.05.2021
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаЧлен Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Брод
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Брод - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод рассказал РИА Новости, что к нему ежемесячно поступают жалобы от журналистов из разных регионов, чаще всего они касаются угроз от фигурантов расследований, низкой оплаты труда и сокращения штатов редакций.
Всемирный день свободы печати отмечается 3 мая.
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"Ежемесячно из разных регионов я получаю жалобы от журналистов. В основном беспокоят угрозы от фигурантов разоблачений, либо от местных чиновников. А также низкая оплата труда, сокращение штатов редакций, падение престижа профессии. Пока заметного просвета в этой сфере не вижу", -отметил Брод.
По его словам, на данный момент нет стран, где журналисты чувствовали бы себя полностью защищенными.
"Мы видим, что в тех же США в период выборов или народных волнений журналистов ни во что не ставили. То же самое происходило во время уличных протестов во Франции: задержания, применение силы. Цензура, запугивание журналистов - это, к сожалению, приметы сегодняшнего дня во многих странах, как и убийства журналистов, разоблачающих коррупцию в высших эшелонах власти, гибель в горячих точках", - отметил он.
Также Брод отметил, что в СПЧ темы задержания представителей СМИ на несогласованных акциях, расследования громких покушений на журналистов неоднократно озвучивались, в том числе и перед президентом РФ, а по итогам заседания Совета в конце 2020 года глава государства дал поручение полпредам принять меры к обеспечению прав журналистов.
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РоссияАлександр БродОбщество
 
 
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