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Зеленский надеется на решение спорных исторических вопросов с Польшей
Зеленский надеется на решение спорных исторических вопросов с Польшей
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на урегулирование в ближайшее время спорных исторических вопросов между Украиной и Польшей. РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T17:00
2021-05-03T17:00
россия
украинская повстанческая армия
организация украинских националистов
владимир зеленский
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КИЕВ, 3 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на урегулирование в ближайшее время спорных исторических вопросов между Украиной и Польшей.В понедельник в Польше празднуют 230-летие первой польской конституции. Эта дата отмечается как День конституции Польши. На празднование в Варшаву прибыли президенты Украины, Литвы, Латвии и Эстонии."Я знаю, что у нас есть некоторые (спорные – ред.) исторические вопросы, но я уверен, что между нашими странами в ближайшем будущем таких вопросов не будет", - заявил президент в ходе совместного брифинга с польским коллегой Анджеем Дудой, который транслировал украинский телеканал "Украина 24".По словам Зеленского, президент Польши подтвердил свое участие в саммите "Крымская платформа", который пройдет в Киеве в августе.В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "ОУН-УПА" ("Организации украинских националистов", чье боевое крыло УПА* запрещено в России), а также критикуют периодические акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.Проведение саммита "Крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" Крыма, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Литве, Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20210430/otstavanie-1730638963.html
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россия, украинская повстанческая армия, организация украинских националистов, владимир зеленский, владимир путин, германия, оон, сша, в мире

Зеленский надеется на решение спорных исторических вопросов с Польшей

17:00 03.05.2021
 
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
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КИЕВ, 3 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на урегулирование в ближайшее время спорных исторических вопросов между Украиной и Польшей.
В понедельник в Польше празднуют 230-летие первой польской конституции. Эта дата отмечается как День конституции Польши. На празднование в Варшаву прибыли президенты Украины, Литвы, Латвии и Эстонии.
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"Я знаю, что у нас есть некоторые (спорные – ред.) исторические вопросы, но я уверен, что между нашими странами в ближайшем будущем таких вопросов не будет", - заявил президент в ходе совместного брифинга с польским коллегой Анджеем Дудой, который транслировал украинский телеканал "Украина 24".
По словам Зеленского, президент Польши подтвердил свое участие в саммите "Крымская платформа", который пройдет в Киеве в августе.
"Я пригласил, и господин президент сказал, что будет. Очень жду его с первой леди, госпожой Агатой на первом саммите "Крымской платформы" в дни 30-летия нашей независимости. Для нас также это будет очень важно, поскольку это первый важный саммит, на котором будут только наши друзья и партнеры, который связан с деоккупацией украинского полуострова Крым", - сказал Зеленский. Он поблагодарил польского коллегу за поддержку Польшей стремления Украины к членству в ЕС и НАТО. По словам Зеленского, для Киева это "важный сигнал".
В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "ОУН-УПА" ("Организации украинских националистов", чье боевое крыло УПА* запрещено в России), а также критикуют периодические акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.
Проведение саммита "Крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" Крыма, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Литве, Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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РоссияУкраинская повстанческая армияОрганизация украинских националистовВладимир ЗеленскийВладимир ПутинГерманияООНСШАВ мире
 
 
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