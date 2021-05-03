https://ria.ru/20210503/zelenskiy-1731013127.html

Зеленский надеется на решение спорных исторических вопросов с Польшей

Зеленский надеется на решение спорных исторических вопросов с Польшей

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на урегулирование в ближайшее время спорных исторических вопросов между Украиной и Польшей. РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T17:00

2021-05-03T17:00

2021-05-03T17:00

россия

украинская повстанческая армия

организация украинских националистов

владимир зеленский

владимир путин

германия

оон

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1596068655_0:189:2763:1743_1920x0_80_0_0_9af0c741644070511efd9ce008500829.jpg

КИЕВ, 3 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на урегулирование в ближайшее время спорных исторических вопросов между Украиной и Польшей.В понедельник в Польше празднуют 230-летие первой польской конституции. Эта дата отмечается как День конституции Польши. На празднование в Варшаву прибыли президенты Украины, Литвы, Латвии и Эстонии."Я знаю, что у нас есть некоторые (спорные – ред.) исторические вопросы, но я уверен, что между нашими странами в ближайшем будущем таких вопросов не будет", - заявил президент в ходе совместного брифинга с польским коллегой Анджеем Дудой, который транслировал украинский телеканал "Украина 24".По словам Зеленского, президент Польши подтвердил свое участие в саммите "Крымская платформа", который пройдет в Киеве в августе.В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "ОУН-УПА" ("Организации украинских националистов", чье боевое крыло УПА* запрещено в России), а также критикуют периодические акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.Проведение саммита "Крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" Крыма, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Литве, Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20210430/otstavanie-1730638963.html

https://ria.ru/20210320/avakov-1602088381.html

россия

германия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, украинская повстанческая армия, организация украинских националистов, владимир зеленский, владимир путин, германия, оон, сша, в мире