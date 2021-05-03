https://ria.ru/20210503/vooruzhenie-1730969075.html

В МИД оценили попытки выдать развитие ПРО США за оборонительный проект

В МИД оценили попытки выдать развитие ПРО США за оборонительный проект

Попытки США представить развитие системы глобальной противоракетной обороны как оборонительный проект не более чем "дымовая завеса", заявила РИА Новости... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T09:41

2021-05-03T09:41

2021-05-03T09:41

россия

мария захарова

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в мире

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Попытки США представить развитие системы глобальной противоракетной обороны как оборонительный проект не более чем "дымовая завеса", заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Следует понимать, что попытки представить глобальную ПРО как чисто оборонительный проект - это не более чем дымовая завеса. Наращивая противоракетные возможности, США, прежде всего, стремятся получить решающее преимущество за счет создания условий для нанесения по противнику первого удара, защитив себя от ответных действий", - сказала Захарова, добавив, что это ведет к серьёзным последствиям в сфере безопасности и нарушает стратегический баланс сил в мире.Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Пентагон планирует выделить почти 18 миллиардов долларов на разработку, производство и обслуживание перехватчиков ракет из КНДР или Ирана, что станет первой крупной оборонной госзакупкой администрации президента Джо Байдена. Планируется строительство 31 перехватчика, в том числе 10 для испытаний. Их разместят на базах на Аляске, стоимость каждого перехватчика, по оценкам, составит примерно 498 миллионов долларов.

https://ria.ru/20210503/ssha-1730968296.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, министерство обороны сша, джо байден, сша, в мире