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В МИД оценили попытки выдать развитие ПРО США за оборонительный проект
В МИД оценили попытки выдать развитие ПРО США за оборонительный проект
Попытки США представить развитие системы глобальной противоракетной обороны как оборонительный проект не более чем "дымовая завеса", заявила РИА Новости... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T09:41
2021-05-03T09:41
россия
мария захарова
министерство обороны сша
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Попытки США представить развитие системы глобальной противоракетной обороны как оборонительный проект не более чем "дымовая завеса", заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Следует понимать, что попытки представить глобальную ПРО как чисто оборонительный проект - это не более чем дымовая завеса. Наращивая противоракетные возможности, США, прежде всего, стремятся получить решающее преимущество за счет создания условий для нанесения по противнику первого удара, защитив себя от ответных действий", - сказала Захарова, добавив, что это ведет к серьёзным последствиям в сфере безопасности и нарушает стратегический баланс сил в мире.Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Пентагон планирует выделить почти 18 миллиардов долларов на разработку, производство и обслуживание перехватчиков ракет из КНДР или Ирана, что станет первой крупной оборонной госзакупкой администрации президента Джо Байдена. Планируется строительство 31 перехватчика, в том числе 10 для испытаний. Их разместят на базах на Аляске, стоимость каждого перехватчика, по оценкам, составит примерно 498 миллионов долларов.
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россия, мария захарова, министерство обороны сша, джо байден, сша, в мире

В МИД оценили попытки выдать развитие ПРО США за оборонительный проект

09:41 03.05.2021
 
© Flickr / U.S. Missile Defense Agency Испытания наземной системы противоракетной обороны США
Испытания наземной системы противоракетной обороны США - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© Flickr / U.S. Missile Defense Agency
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Попытки США представить развитие системы глобальной противоракетной обороны как оборонительный проект не более чем "дымовая завеса", заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Следует понимать, что попытки представить глобальную ПРО как чисто оборонительный проект - это не более чем дымовая завеса. Наращивая противоракетные возможности, США, прежде всего, стремятся получить решающее преимущество за счет создания условий для нанесения по противнику первого удара, защитив себя от ответных действий", - сказала Захарова, добавив, что это ведет к серьёзным последствиям в сфере безопасности и нарушает стратегический баланс сил в мире.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Пентагон планирует выделить почти 18 миллиардов долларов на разработку, производство и обслуживание перехватчиков ракет из КНДР или Ирана, что станет первой крупной оборонной госзакупкой администрации президента Джо Байдена. Планируется строительство 31 перехватчика, в том числе 10 для испытаний. Их разместят на базах на Аляске, стоимость каждого перехватчика, по оценкам, составит примерно 498 миллионов долларов.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
09:33
Действия США в сфере ПРО провоцируют гонку вооружений, заявил МИД
 
РоссияМария ЗахароваМинистерство обороны СШАДжо БайденСШАВ мире
 
 
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