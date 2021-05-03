https://ria.ru/20210503/vaktsinatsiya-1731023682.html

В ВОЗ оценили стоимость вакцинации большей части взрослого населения мира

В ВОЗ оценили стоимость вакцинации большей части взрослого населения мира

2021-05-03T18:58

2021-05-03T18:58

2021-05-03T18:58

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

тедрос адханом гебрейесус

вакцины

коронавирусы

воз

вакцинация

в мире

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ЖЕНЕВА, 3 мая – РИА Новости. Порядка 45 миллиардов долларов потребуется в 2022 году на обеспечение вакцинации от COVID-19 большей части взрослого населения мира, заявил на брифинге в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус."По нашим оценкам, в будущем году нам будет необходимо дополнительно от 35 до 45 миллиардов долларов, чтобы вакцинировать большинство взрослых людей в мире", - сказал он.Гендиректор добавил, что за последние две недели было зарегистрировано больше случаев COVID19, чем во время первых шести месяцев пандемии, несмотря на наличие вакцин. При этом для достижения популяционного иммунитета необходимо привить большую часть взрослого населения мира, для чего понадобится увеличить производство вакцин.Именно поэтому ВОЗ призывает к увеличению финансирования программы ACT-Accelerator, которая нацелена на международное партнерство по обеспечению доступа к препаратам от COVID-19 и средствам диагностики. На данный момент программа нуждается в финансировании в размере 19 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20210429/shtamm-1730469056.html

https://ria.ru/20210427/vaktsinatsiya-1730185366.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, вакцины, коронавирусы, воз, вакцинация, в мире