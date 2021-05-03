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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210503/vaktsinatsiya-1731023682.html
В ВОЗ оценили стоимость вакцинации большей части взрослого населения мира
В ВОЗ оценили стоимость вакцинации большей части взрослого населения мира
2021-05-03T18:58
2021-05-03T18:58
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
вакцины
коронавирусы
воз
вакцинация
в мире
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ЖЕНЕВА, 3 мая – РИА Новости. Порядка 45 миллиардов долларов потребуется в 2022 году на обеспечение вакцинации от COVID-19 большей части взрослого населения мира, заявил на брифинге в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус."По нашим оценкам, в будущем году нам будет необходимо дополнительно от 35 до 45 миллиардов долларов, чтобы вакцинировать большинство взрослых людей в мире", - сказал он.Гендиректор добавил, что за последние две недели было зарегистрировано больше случаев COVID19, чем во время первых шести месяцев пандемии, несмотря на наличие вакцин. При этом для достижения популяционного иммунитета необходимо привить большую часть взрослого населения мира, для чего понадобится увеличить производство вакцин.Именно поэтому ВОЗ призывает к увеличению финансирования программы ACT-Accelerator, которая нацелена на международное партнерство по обеспечению доступа к препаратам от COVID-19 и средствам диагностики. На данный момент программа нуждается в финансировании в размере 19 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20210429/shtamm-1730469056.html
https://ria.ru/20210427/vaktsinatsiya-1730185366.html
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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, вакцины, коронавирусы, воз, вакцинация, в мире

В ВОЗ оценили стоимость вакцинации большей части взрослого населения мира

18:58 03.05.2021
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca в городской больнице в городе Кория в Испании
Вакцинация от COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca в городской больнице в городе Кория в Испании - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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ЖЕНЕВА, 3 мая – РИА Новости. Порядка 45 миллиардов долларов потребуется в 2022 году на обеспечение вакцинации от COVID-19 большей части взрослого населения мира, заявил на брифинге в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
"По нашим оценкам, в будущем году нам будет необходимо дополнительно от 35 до 45 миллиардов долларов, чтобы вакцинировать большинство взрослых людей в мире", - сказал он.
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Именно поэтому ВОЗ призывает к увеличению финансирования программы ACT-Accelerator, которая нацелена на международное партнерство по обеспечению доступа к препаратам от COVID-19 и средствам диагностики. На данный момент программа нуждается в финансировании в размере 19 миллиардов долларов.
Мужчина вакцинируется от COVID-19 российской вакциной Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) в мобильном пункте вакцинации в торговом центре Ереван Плаза в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусВакциныКоронавирусыВОЗВакцинацияВ мире
 
 
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