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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210503/vaktsinatsiya-1731021325.html
В Совфеде оценили инициативу пускать в ЕС только вакцинированных
В Совфеде оценили инициативу пускать в ЕС только вакцинированных
Предложение Еврокомиссии пускать на территорию Евросоюза лишь тех, кто привился одобренными ЕС вакцинами от коронавируса - это "выстрел себе же в ногу",... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T18:24
2021-05-03T18:24
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
александр башкин
воз
еврокомиссия
евросоюз
европа
в мире
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Предложение Еврокомиссии пускать на территорию Евросоюза лишь тех, кто привился одобренными ЕС вакцинами от коронавируса - это "выстрел себе же в ногу", поскольку эти инициативы не принесут желаемого эффекта, заявил РИА Новости сенатор, член российской делегации в ПАСЕ Александр Башкин.В понедельник Еврокомиссия обнародовала предложение по ослаблению ограничений на въезд в ЕС из третьих стран. Это предложение предусматривает разрешение на въезд на территорию Евросоюза всем, кто будет полностью вакцинирован одобренными в ЕС вакцинами как минимум за две недели до поездки. Страны ЕС также самостоятельно смогут разрешать въезд вакцинированным препаратами из списка ВОЗ для использования в экстренных ситуациях."Изобретая дополнительные ограничения, некоторые страны и политики стреляют себе в ногу, потому что за такими решениями просматривается вовсе не забота о своих гражданах. Иначе в Европе давно бы сертифицировали "Спутник V", но вместо этого политиканство строит в достаточно чувствительных сферах дополнительные преграды и заграждения", - заявил Башкин.По его словам, это все "того же поля" ягоды, что и санкционная политика."Я думаю, эта инициатива не будет воплощена в жизнь", - отметил сенатор. По его словам, все понимают, что искусственные преграды не дают желаемого ни политического, ни экономического, ни, в результате, социального эффекта."Любые разумные страны не пойдут на это предложение", - заявил Башкин.
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коронавирус covid-19, александр башкин, воз, еврокомиссия, евросоюз, европа, в мире

В Совфеде оценили инициативу пускать в ЕС только вакцинированных

18:24 03.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Предложение Еврокомиссии пускать на территорию Евросоюза лишь тех, кто привился одобренными ЕС вакцинами от коронавируса - это "выстрел себе же в ногу", поскольку эти инициативы не принесут желаемого эффекта, заявил РИА Новости сенатор, член российской делегации в ПАСЕ Александр Башкин.
В понедельник Еврокомиссия обнародовала предложение по ослаблению ограничений на въезд в ЕС из третьих стран. Это предложение предусматривает разрешение на въезд на территорию Евросоюза всем, кто будет полностью вакцинирован одобренными в ЕС вакцинами как минимум за две недели до поездки. Страны ЕС также самостоятельно смогут разрешать въезд вакцинированным препаратами из списка ВОЗ для использования в экстренных ситуациях.
Председатель комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
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"Изобретая дополнительные ограничения, некоторые страны и политики стреляют себе в ногу, потому что за такими решениями просматривается вовсе не забота о своих гражданах. Иначе в Европе давно бы сертифицировали "Спутник V", но вместо этого политиканство строит в достаточно чувствительных сферах дополнительные преграды и заграждения", - заявил Башкин.
По его словам, это все "того же поля" ягоды, что и санкционная политика.
"Я думаю, эта инициатива не будет воплощена в жизнь", - отметил сенатор. По его словам, все понимают, что искусственные преграды не дают желаемого ни политического, ни экономического, ни, в результате, социального эффекта.
"Любые разумные страны не пойдут на это предложение", - заявил Башкин.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Александр БашкинВОЗЕврокомиссияЕвросоюзЕвропаВ мире
 
 
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