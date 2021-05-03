https://ria.ru/20210503/vaktsinatsiya-1731021325.html

В Совфеде оценили инициативу пускать в ЕС только вакцинированных

В Совфеде оценили инициативу пускать в ЕС только вакцинированных

Предложение Еврокомиссии пускать на территорию Евросоюза лишь тех, кто привился одобренными ЕС вакцинами от коронавируса - это "выстрел себе же в ногу",... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T18:24

2021-05-03T18:24

2021-05-03T18:24

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

александр башкин

воз

еврокомиссия

евросоюз

европа

в мире

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Предложение Еврокомиссии пускать на территорию Евросоюза лишь тех, кто привился одобренными ЕС вакцинами от коронавируса - это "выстрел себе же в ногу", поскольку эти инициативы не принесут желаемого эффекта, заявил РИА Новости сенатор, член российской делегации в ПАСЕ Александр Башкин.В понедельник Еврокомиссия обнародовала предложение по ослаблению ограничений на въезд в ЕС из третьих стран. Это предложение предусматривает разрешение на въезд на территорию Евросоюза всем, кто будет полностью вакцинирован одобренными в ЕС вакцинами как минимум за две недели до поездки. Страны ЕС также самостоятельно смогут разрешать въезд вакцинированным препаратами из списка ВОЗ для использования в экстренных ситуациях."Изобретая дополнительные ограничения, некоторые страны и политики стреляют себе в ногу, потому что за такими решениями просматривается вовсе не забота о своих гражданах. Иначе в Европе давно бы сертифицировали "Спутник V", но вместо этого политиканство строит в достаточно чувствительных сферах дополнительные преграды и заграждения", - заявил Башкин.По его словам, это все "того же поля" ягоды, что и санкционная политика."Я думаю, эта инициатива не будет воплощена в жизнь", - отметил сенатор. По его словам, все понимают, что искусственные преграды не дают желаемого ни политического, ни экономического, ни, в результате, социального эффекта."Любые разумные страны не пойдут на это предложение", - заявил Башкин.

https://ria.ru/20210503/zanaves-1731016453.html

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коронавирус covid-19, александр башкин, воз, еврокомиссия, евросоюз, европа, в мире