https://ria.ru/20210503/vaktsina-1731042808.html

В России оценили идею пускать в Евросоюз только вакцинированных

В России оценили идею пускать в Евросоюз только вакцинированных

Российские парламентарии раскритиковали предложение Еврокомиссии разрешать въезд в Евросоюз только для прошедших вакцинацию от коронавируса. Подробнее — в... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T23:24

2021-05-03T23:24

2021-05-03T23:24

распространение коронавируса

россия

леонид слуцкий (политик)

александр башкин

евросоюз

европа

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российские парламентарии раскритиковали предложение Еврокомиссии разрешать въезд в Евросоюз только для прошедших вакцинацию от коронавируса. Подробнее — в материале РИА Новости. Ранее ЕК предложила ослабить ограничения на въезд в ЕС из третьих стран. Инициатива предусматривает разрешение на въезд в ЕС всем, кто полностью привьется от коронавируса одобренными вакцинами как минимум за две недели до визита. При этом государствам — членам ЕС предлагается дать право впускать в страну вакцинированных препаратами из списка ВОЗ для использования в экстренных случаях. Сенатор, член российской делегации в ПАСЕ Александр Башкин заявил РИА Новости, что ЕК не заботится о гражданах стран ЕС, а только строит лишние преграды. "Изобретая дополнительные ограничения, некоторые страны и политики стреляют себе в ногу. <…> Иначе в Европе давно бы сертифицировали "Спутник V", — заявил парламентарий.По его мнению, инициатива Еврокомиссии напоминает санкции, поэтому ее не примут. "Любые разумные страны не пойдут на это предложение", — подытожил Башкин.Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, увидел в этой идее предпосылки для возникновения "ковидного занавеса". "Решение пока не принято. Но если действительно будут введены такие меры, они будут способствовать установлению своеобразного ковидного занавеса, по крайней мере на какой-то период", — сказал депутат РИА Новости. Он напомнил, что предлагается жесткий список вакцин для допуска в Евросоюз. "Это также элемент манипулирования для продвижения препаратов определенных марок на мировые рынки. Мол, хотите в Европу, привейтесь только оговоренной продукцией. Такая фармцензура", — заявил Слуцкий.При этом он призвал не торопиться с выводами.

https://ria.ru/20210503/test-1731027194.html

https://ria.ru/20210429/slovakiya-1730594210.html

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россия, леонид слуцкий (политик), александр башкин, евросоюз, европа