Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210503/vaktsina-1731042808.html
В России оценили идею пускать в Евросоюз только вакцинированных
В России оценили идею пускать в Евросоюз только вакцинированных
Российские парламентарии раскритиковали предложение Еврокомиссии разрешать въезд в Евросоюз только для прошедших вакцинацию от коронавируса. Подробнее — в... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T23:24
2021-05-03T23:24
распространение коронавируса
россия
леонид слуцкий (политик)
александр башкин
евросоюз
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/92796/72/927967298_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_0c669b23535c68fba53a59bdc39b274e.jpg
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российские парламентарии раскритиковали предложение Еврокомиссии разрешать въезд в Евросоюз только для прошедших вакцинацию от коронавируса. Подробнее — в материале РИА Новости. Ранее ЕК предложила ослабить ограничения на въезд в ЕС из третьих стран. Инициатива предусматривает разрешение на въезд в ЕС всем, кто полностью привьется от коронавируса одобренными вакцинами как минимум за две недели до визита. При этом государствам — членам ЕС предлагается дать право впускать в страну вакцинированных препаратами из списка ВОЗ для использования в экстренных случаях. Сенатор, член российской делегации в ПАСЕ Александр Башкин заявил РИА Новости, что ЕК не заботится о гражданах стран ЕС, а только строит лишние преграды. "Изобретая дополнительные ограничения, некоторые страны и политики стреляют себе в ногу. &lt;…&gt; Иначе в Европе давно бы сертифицировали "Спутник V", — заявил парламентарий.По его мнению, инициатива Еврокомиссии напоминает санкции, поэтому ее не примут. "Любые разумные страны не пойдут на это предложение", — подытожил Башкин.Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, увидел в этой идее предпосылки для возникновения "ковидного занавеса". "Решение пока не принято. Но если действительно будут введены такие меры, они будут способствовать установлению своеобразного ковидного занавеса, по крайней мере на какой-то период", — сказал депутат РИА Новости. Он напомнил, что предлагается жесткий список вакцин для допуска в Евросоюз. "Это также элемент манипулирования для продвижения препаратов определенных марок на мировые рынки. Мол, хотите в Европу, привейтесь только оговоренной продукцией. Такая фармцензура", — заявил Слуцкий.При этом он призвал не торопиться с выводами.
https://ria.ru/20210503/test-1731027194.html
https://ria.ru/20210429/slovakiya-1730594210.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/92796/72/927967298_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_ee4e09b68c2aba34220d83f9548e5e61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, леонид слуцкий (политик), александр башкин, евросоюз, европа

В России оценили идею пускать в Евросоюз только вакцинированных

23:24 03.05.2021
 
© РИА НовостиШенгенская виза
Шенгенская виза - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российские парламентарии раскритиковали предложение Еврокомиссии разрешать въезд в Евросоюз только для прошедших вакцинацию от коронавируса. Подробнее — в материале РИА Новости.
Ранее ЕК предложила ослабить ограничения на въезд в ЕС из третьих стран. Инициатива предусматривает разрешение на въезд в ЕС всем, кто полностью привьется от коронавируса одобренными вакцинами как минимум за две недели до визита. При этом государствам — членам ЕС предлагается дать право впускать в страну вакцинированных препаратами из списка ВОЗ для использования в экстренных случаях.
Сенатор, член российской делегации в ПАСЕ Александр Башкин заявил РИА Новости, что ЕК не заботится о гражданах стран ЕС, а только строит лишние преграды.
Экспресс-анализ крови в мобильном пункте Свердловского областного центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
Вчера, 19:50Распространение коронавируса
В Швейцарии разработали тест на антитела к COVID-19 по капле крови
"Изобретая дополнительные ограничения, некоторые страны и политики стреляют себе в ногу. <…> Иначе в Европе давно бы сертифицировали "Спутник V", — заявил парламентарий.
По его мнению, инициатива Еврокомиссии напоминает санкции, поэтому ее не примут.
"Любые разумные страны не пойдут на это предложение", — подытожил Башкин.
Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, увидел в этой идее предпосылки для возникновения "ковидного занавеса".
"Решение пока не принято. Но если действительно будут введены такие меры, они будут способствовать установлению своеобразного ковидного занавеса, по крайней мере на какой-то период", — сказал депутат РИА Новости.
Вакцина Sputnik V, произведенная в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
29 апреля, 23:35Распространение коронавируса
Минздрав Словакии опубликовал текст соглашения о закупке "Спутника V"
Он напомнил, что предлагается жесткий список вакцин для допуска в Евросоюз.
"Это также элемент манипулирования для продвижения препаратов определенных марок на мировые рынки. Мол, хотите в Европу, привейтесь только оговоренной продукцией. Такая фармцензура", — заявил Слуцкий.
При этом он призвал не торопиться с выводами.
 
Распространение коронавирусаРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Александр БашкинЕвросоюзЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:20Суд обязал раскрыть имя истца, обвинившего Спейси в домогательствах
03:17Эксперт назвал вывод американских военных из Афганистана поражением США
03:11Источник: Кикина будет единственной женщиной в отряде космонавтов
02:57Украине предрекли потерю аграрного потенциала
02:27Главы МИД G7 обсудят на пленарном заседании взаимоотношения с Россией
02:19Эксперт спрогнозировал увеличение доли продаж электрокаров в России
02:17Юристы предупредили, как могут наказать за досрочное погашение кредита
02:11Врач-сомнолог объяснил, как правильно выспаться в майские праздники
02:05CNN: в США растет число задержаний нелегальных иммигрантов на границе
01:16Медик оценил опасность сна рядом со смартфоном
01:14Часть улиц в центре Москвы перекроют 4 мая из-за подготовки ко Дню Победы
01:05Шри-Ланка получила первую партию "Спутника V"
01:02NYT: FDA может одобрить вакцину Pfizer от COVID-19 для подростков
00:46Дипломат призвал Совбез ООН взглянуть в глаза очевидцам трагедии в Одессе
00:41Пушков резко ответил на слова главы МИД Великобритании о России
00:33Пользователи TikTok сообщают о сбоях в работе соцсети по всему миру
00:22Начинается голосование на конкурсе слоганов избирательной кампании в ГД
00:14Польша отменит значительную часть коронавирусных ограничений
23:57В Белоруссии не зарегистрировали партию — сторонницу интеграции с Россией
23:55Билл Гейтс разводится с женой Мелиндой после 27 лет в браке
Лента новостейМолния