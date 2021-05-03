Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210503/vaktsina-1731008508.html
Зеленский пожаловался на медленные поставки вакцины от COVID-19 из ЕС
Зеленский пожаловался на медленные поставки вакцины от COVID-19 из ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский посетовал, что Евросоюз очень медленно поставляет в его страну вакцины от коронавируса. РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T16:19
2021-05-03T16:19
максим степанов
евросоюз
владимир зеленский
эстония
латвия
варшава
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600978034_0:191:2962:1857_1920x0_80_0_0_9c12b92a43dadfc355d9c3dc8f2e6ffc.jpg
ВАРШАВА, 3 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский посетовал, что Евросоюз очень медленно поставляет в его страну вакцины от коронавируса.В понедельник в Польше празднуют 230-летие первой польской конституции. Эта дата отмечается как День конституции Польши. На празднование в Варшаву прибыли президенты Украины, Литвы, Латвии и Эстонии."Я скажу, что чувствую, если речь идет о равности стран в Европе. Украина в данный момент получила от Европейского союза в соответствии договоренностью, которую мы заключили с Европейским союзом… наша страна не получила ничего. У нас есть договоренности, подписанные с Великобританией, с Индией, с Соединенными Штатами", - заявил Зеленский во время дебатов с президентами Польши, Латвии, Литвы и Эстонии в понедельник в Варшаве.Президент Украины уточнил, что сейчас в стране привили 1 миллион человек."Это очень небольшое количество, имея в виду размер нашей страны. Сейчас у нас есть соглашения о поставке 200 миллионов доз вакцины, но мы получим ее только под конец года – в третьем-четвертом квартале текущего года", - добавил он.Зеленский отметил, что для вакцинации людей во втором квартале понадобятся дополнительные контракты на поставку вакцин."Я думаю, что это не соответствует европейским ценностям. Я умаю, что это очень несправедливо", - заключил украинский президент.Глава минздрава Украины Максим Степанов ранее сообщил, что Украина может получить в мае более 3 миллионов доз вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19. С начала прививочной кампании в стране вакцинировались 754 926 человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20210502/vaktsinatsiya-1730922550.html
эстония
латвия
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600978034_118:0:2846:2046_1920x0_80_0_0_5e6f5beb18556dfe317c6583de38a5c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
максим степанов, евросоюз, владимир зеленский, эстония, латвия, варшава, в мире

Зеленский пожаловался на медленные поставки вакцины от COVID-19 из ЕС

16:19 03.05.2021
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca в городской больнице в городе Кория в Испании
Вакцинация от COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca в городской больнице в городе Кория в Испании - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 3 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский посетовал, что Евросоюз очень медленно поставляет в его страну вакцины от коронавируса.
В понедельник в Польше празднуют 230-летие первой польской конституции. Эта дата отмечается как День конституции Польши. На празднование в Варшаву прибыли президенты Украины, Литвы, Латвии и Эстонии.
"Я скажу, что чувствую, если речь идет о равности стран в Европе. Украина в данный момент получила от Европейского союза в соответствии договоренностью, которую мы заключили с Европейским союзом… наша страна не получила ничего. У нас есть договоренности, подписанные с Великобританией, с Индией, с Соединенными Штатами", - заявил Зеленский во время дебатов с президентами Польши, Латвии, Литвы и Эстонии в понедельник в Варшаве.
Президент Украины уточнил, что сейчас в стране привили 1 миллион человек.
"Это очень небольшое количество, имея в виду размер нашей страны. Сейчас у нас есть соглашения о поставке 200 миллионов доз вакцины, но мы получим ее только под конец года – в третьем-четвертом квартале текущего года", - добавил он.
Медицинская сестра держит в руке упаковку с вакциной Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) в пункте вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
2 мая, 16:24Россия
Россиянам назвали сроки сохранения иммунитета после вакцины "КовиВак"
Зеленский отметил, что для вакцинации людей во втором квартале понадобятся дополнительные контракты на поставку вакцин.
"Я думаю, что это не соответствует европейским ценностям. Я умаю, что это очень несправедливо", - заключил украинский президент.
Глава минздрава Украины Максим Степанов ранее сообщил, что Украина может получить в мае более 3 миллионов доз вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19. С начала прививочной кампании в стране вакцинировались 754 926 человек.
 
Максим СтепановЕвросоюзВладимир ЗеленскийЭстонияЛатвияВаршаваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:20Суд обязал раскрыть имя истца, обвинившего Спейси в домогательствах
03:17Эксперт назвал вывод американских военных из Афганистана поражением США
03:11Источник: Кикина будет единственной женщиной в отряде космонавтов
02:57Украине предрекли потерю аграрного потенциала
02:27Главы МИД G7 обсудят на пленарном заседании взаимоотношения с Россией
02:19Эксперт спрогнозировал увеличение доли продаж электрокаров в России
02:17Юристы предупредили, как могут наказать за досрочное погашение кредита
02:11Врач-сомнолог объяснил, как правильно выспаться в майские праздники
02:05CNN: в США растет число задержаний нелегальных иммигрантов на границе
01:16Медик оценил опасность сна рядом со смартфоном
01:14Часть улиц в центре Москвы перекроют 4 мая из-за подготовки ко Дню Победы
01:05Шри-Ланка получила первую партию "Спутника V"
01:02NYT: FDA может одобрить вакцину Pfizer от COVID-19 для подростков
00:46Дипломат призвал Совбез ООН взглянуть в глаза очевидцам трагедии в Одессе
00:41Пушков резко ответил на слова главы МИД Великобритании о России
00:33Пользователи TikTok сообщают о сбоях в работе соцсети по всему миру
00:22Начинается голосование на конкурсе слоганов избирательной кампании в ГД
00:14Польша отменит значительную часть коронавирусных ограничений
23:57В Белоруссии не зарегистрировали партию — сторонницу интеграции с Россией
23:55Билл Гейтс разводится с женой Мелиндой после 27 лет в браке
Лента новостейМолния