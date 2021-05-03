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Зеленский пожаловался на медленные поставки вакцины от COVID-19 из ЕС
Зеленский пожаловался на медленные поставки вакцины от COVID-19 из ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский посетовал, что Евросоюз очень медленно поставляет в его страну вакцины от коронавируса. РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T16:19
2021-05-03T16:19
2021-05-03T16:19
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ВАРШАВА, 3 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский посетовал, что Евросоюз очень медленно поставляет в его страну вакцины от коронавируса.В понедельник в Польше празднуют 230-летие первой польской конституции. Эта дата отмечается как День конституции Польши. На празднование в Варшаву прибыли президенты Украины, Литвы, Латвии и Эстонии."Я скажу, что чувствую, если речь идет о равности стран в Европе. Украина в данный момент получила от Европейского союза в соответствии договоренностью, которую мы заключили с Европейским союзом… наша страна не получила ничего. У нас есть договоренности, подписанные с Великобританией, с Индией, с Соединенными Штатами", - заявил Зеленский во время дебатов с президентами Польши, Латвии, Литвы и Эстонии в понедельник в Варшаве.Президент Украины уточнил, что сейчас в стране привили 1 миллион человек."Это очень небольшое количество, имея в виду размер нашей страны. Сейчас у нас есть соглашения о поставке 200 миллионов доз вакцины, но мы получим ее только под конец года – в третьем-четвертом квартале текущего года", - добавил он.Зеленский отметил, что для вакцинации людей во втором квартале понадобятся дополнительные контракты на поставку вакцин."Я думаю, что это не соответствует европейским ценностям. Я умаю, что это очень несправедливо", - заключил украинский президент.Глава минздрава Украины Максим Степанов ранее сообщил, что Украина может получить в мае более 3 миллионов доз вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19. С начала прививочной кампании в стране вакцинировались 754 926 человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20210502/vaktsinatsiya-1730922550.html
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максим степанов, евросоюз, владимир зеленский, эстония, латвия, варшава, в мире
ВАРШАВА, 3 мая – РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский
посетовал, что Евросоюз
очень медленно поставляет в его страну вакцины от коронавируса.
В понедельник в Польше празднуют 230-летие первой польской конституции. Эта дата отмечается как День конституции Польши. На празднование в Варшаву прибыли президенты Украины
, Литвы, Латвии и Эстонии.
"Я скажу, что чувствую, если речь идет о равности стран в Европе. Украина в данный момент получила от Европейского союза в соответствии договоренностью, которую мы заключили с Европейским союзом… наша страна не получила ничего. У нас есть договоренности, подписанные с Великобританией, с Индией, с Соединенными Штатами", - заявил Зеленский во время дебатов с президентами Польши, Латвии, Литвы и Эстонии в понедельник в Варшаве.
Президент Украины уточнил, что сейчас в стране привили 1 миллион человек.
"Это очень небольшое количество, имея в виду размер нашей страны. Сейчас у нас есть соглашения о поставке 200 миллионов доз вакцины, но мы получим ее только под конец года – в третьем-четвертом квартале текущего года", - добавил он.
Зеленский отметил, что для вакцинации людей во втором квартале понадобятся дополнительные контракты на поставку вакцин.
"Я думаю, что это не соответствует европейским ценностям. Я умаю, что это очень несправедливо", - заключил украинский президент.
Глава минздрава Украины Максим Степанов ранее сообщил, что Украина может получить в мае более 3 миллионов доз вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19. С начала прививочной кампании в стране вакцинировались 754 926 человек.