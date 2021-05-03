https://ria.ru/20210503/ukraina-1730969630.html

На Украине возбудили дело из-за угроз гражданам венгерского происхождения

На Украине возбудили дело из-за угроз гражданам венгерского происхождения

Полиция Украины возбудила уголовное дело из-за угроз украинцам венгерского происхождения в Закарпатской области, сообщила в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T09:47

2021-05-03T09:47

2021-05-03T09:47

закарпатская область

венгрия

украина

в мире

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КИЕВ, 3 мая – РИА Новости. Полиция Украины возбудила уголовное дело из-за угроз украинцам венгерского происхождения в Закарпатской области, сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления ведомства."Полицейские обнаружили, что в городе Берегово (Закарпатской области – ред.) неизвестные расклеили письма провокационного характера. По данному факту проводится досудебное расследование. Полицейские зафиксировали факт распространения листовок с угрозами украинцам венгерского происхождения. Провокационные надписи обнаружили на нескольких домах местных жителей", - говорится в сообщении.Как сообщили в ведомстве, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности", за что виновным может грозить лишение свободы сроком до пяти лет.В декабре 2020 года и январе этого года полиция Украины уже возбуждала уголовные дела из-за угроз жителям Закарпатской области венгерского происхождения.Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла в 2020 году на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств.

https://ria.ru/20201203/vengriya-1587492390.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201125/mid-1586305753.html

закарпатская область

венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закарпатская область, венгрия, украина, в мире