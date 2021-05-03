На Украине возбудили дело из-за угроз гражданам венгерского происхождения
КИЕВ, 3 мая – РИА Новости. Полиция Украины возбудила уголовное дело из-за угроз украинцам венгерского происхождения в Закарпатской области, сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления ведомства.
"Полицейские обнаружили, что в городе Берегово (Закарпатской области – ред.) неизвестные расклеили письма провокационного характера. По данному факту проводится досудебное расследование. Полицейские зафиксировали факт распространения листовок с угрозами украинцам венгерского происхождения. Провокационные надписи обнаружили на нескольких домах местных жителей", - говорится в сообщении.
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Как сообщили в ведомстве, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности", за что виновным может грозить лишение свободы сроком до пяти лет.
В декабре 2020 года и январе этого года полиция Украины уже возбуждала уголовные дела из-за угроз жителям Закарпатской области венгерского происхождения.
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла в 2020 году на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств.
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