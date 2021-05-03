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На Украине возбудили дело из-за угроз гражданам венгерского происхождения
На Украине возбудили дело из-за угроз гражданам венгерского происхождения
Полиция Украины возбудила уголовное дело из-за угроз украинцам венгерского происхождения в Закарпатской области, сообщила в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T09:47
2021-05-03T09:47
закарпатская область
венгрия
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КИЕВ, 3 мая – РИА Новости. Полиция Украины возбудила уголовное дело из-за угроз украинцам венгерского происхождения в Закарпатской области, сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления ведомства."Полицейские обнаружили, что в городе Берегово (Закарпатской области – ред.) неизвестные расклеили письма провокационного характера. По данному факту проводится досудебное расследование. Полицейские зафиксировали факт распространения листовок с угрозами украинцам венгерского происхождения. Провокационные надписи обнаружили на нескольких домах местных жителей", - говорится в сообщении.Как сообщили в ведомстве, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности", за что виновным может грозить лишение свободы сроком до пяти лет.В декабре 2020 года и январе этого года полиция Украины уже возбуждала уголовные дела из-за угроз жителям Закарпатской области венгерского происхождения.Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла в 2020 году на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств.
https://ria.ru/20201203/vengriya-1587492390.html
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закарпатская область, венгрия, украина, в мире

На Украине возбудили дело из-за угроз гражданам венгерского происхождения

09:47 03.05.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции в Киеве
Автомобиль полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 3 мая – РИА Новости. Полиция Украины возбудила уголовное дело из-за угроз украинцам венгерского происхождения в Закарпатской области, сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления ведомства.
"Полицейские обнаружили, что в городе Берегово (Закарпатской области – ред.) неизвестные расклеили письма провокационного характера. По данному факту проводится досудебное расследование. Полицейские зафиксировали факт распространения листовок с угрозами украинцам венгерского происхождения. Провокационные надписи обнаружили на нескольких домах местных жителей", - говорится в сообщении.
Киев - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря 2020, 13:15
Посол Венгрии обвинил Киев в давлении на венгерскую общину и манипуляциях
Как сообщили в ведомстве, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности", за что виновным может грозить лишение свободы сроком до пяти лет.
В декабре 2020 года и январе этого года полиция Украины уже возбуждала уголовные дела из-за угроз жителям Закарпатской области венгерского происхождения.
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла в 2020 году на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
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Посла Украины вызвали в МИД Венгрии после запрета на въезд чиновника
 
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