https://ria.ru/20210503/tsenzura-1730977173.html

Зампостпреда России в ОБСЕ обвинил Запад во введении цифровой цензуры

Зампостпреда России в ОБСЕ обвинил Запад во введении цифровой цензуры

Западные страны вводят цифровую цензуру "руками" IT-монополистов, Россия обеспокоена отсутствием реакции на это офиса ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, заявил в... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T10:48

2021-05-03T10:48

2021-05-03T10:48

тереза рибейру

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ВЕНА, 3 мая - РИА Новости, Маргарита Костив. Западные страны вводят цифровую цензуру "руками" IT-монополистов, Россия обеспокоена отсутствием реакции на это офиса ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, заявил в беседе с РИА Новости зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.По его словам, IT-монополисты, которые сейчас владеют основными площадками распространения информации в сети - Google, YouTube, Facebook - работают в интересах совершенно определенной части государств, и странным образом их редакционная политика совпадает с политикой государственных институтов этих стран."Нам это не нравится, мы считаем, что тем самым "руками" IT-монополистов вводится цифровая цензура, потому что просто искореняются из сети неугодные ресурсы со ссылкой на противоречие политике ресурса. Прежде всего, речь о США. Но в целом с учетом того, что внешняя информационная повестка США и западных стран совпадает, можно сказать, что это делается в интересах всего западного конгломерата", - отметил Буякевич.По его словам, российская делегация при ОБСЕ призвала офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру обратить внимание на общеполитические процессы в информационном пространстве, строительство цензуры в сети."Этот процесс идет семимильными шагами, и не видно, чтобы офис как-то на это реагировал - политически или аналитически. Это нас беспокоит", - добавил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20210414/latviya-1728303158.html

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тереза рибейру, россия, максим буякевич, обсе, youtube, google, сша, в мире