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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210503/svetlaya-1730753496.html
Светлая седмица: что запрещают делать после Пасхи
Светлая седмица: что запрещают делать после Пасхи
Православные продолжают отмечать Пасху. Наступает Светлая седмица — самое радостное время в году. О том, что можно и чего нельзя делать христианам в течение... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T08:00
2021-05-03T07:54
религия и мировоззрение
пасха
русская православная церковь
москва
светлое христово воскресение. пасха
светлое христово воскресение
справки
общество
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Православные продолжают отмечать Пасху. Наступает Светлая седмица — самое радостное время в году. О том, что можно и чего нельзя делать христианам в течение семи пасхальных дней, — в материале РИА Новости.Всем праздникам праздникОсновных праздников в православной церкви двенадцать. Они посвящены главным событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы. Еще их называют двунадесятыми. Что парадоксально, Пасхи в этом списке нет.Для христиан Светлое Христово Воскресение — праздник номер один. В песнопениях так и поют: "Наступил праздников праздник". Поэтому событие стоит особняком. Ведь оно —главное, в нем заключен весь смысл христианской религии. "Если Христос не воскрес, то наша вера тщетна", — писал апостол Павел.Именно поэтому Пасху отмечают целых семь дней. Вплоть до Фомина воскресенья службы в храмах совершают по пасхальному чину: минимум молитв, больше радостных гимнов. После каждой литургии — крестный ход. А Царские врата всегда остаются отворенными: символ того, что рай открыт для всех."Первую неделю рассматривают как единый день Пасхи: абсолютно идентичное богослужение, одинаковое настроение и так далее", — объясняет известный церковный публицист протоиерей Максим Первозванский.По уставу Пасху празднуют аж сорок дней. В древние времена этот период был полностью без поста. Сейчас же сплошная неделя — когда в пищу можно все — только первая. Ее называют Светлой. Без грустиНа Светлой седмице нельзя не только поститься, но и вообще грустить. Поэтому устав отменяет, например, земные поклоны, символизирующие покаяние перед Богом.Нельзя и поминать усопших. Смысл такой: своим воскресением Христос отменил смерть, Пасха — праздник живых. Поэтому обычай ходить в этот день на кладбище Церковь не одобряет. Он, как говорят священники, появился в советскую эпоху.Однако в храмах на Светлой седмице все же отпевают. Правда, погребальный чин сильно отличается. "Когда отпевание совершают на Пасхальной неделе, то невоцерковленные люди обычно впадают в ступор. Событие-то печальное, они в черных одеждах — а тут радостные песнопения", — рассказывает отец Максим.Для глубоко верующих людей, отмечает он, ничего удивительного в этом нет. Для христиан смерть — всего лишь переход от земной жизни к вечной и путь к встрече с Богом. "Поэтому есть поверье: если человек умирает на Пасху, или Светлую неделю, то автоматически попадает в рай, — говорит протоиерей. — Но на самом деле это не так".Несмотря на радостный повод, верующих призывают не вдаваться в крайности. Хоть праздник и длится всю неделю, это не значит, что каждый день нужно упиваться и объедаться. Или, например, часами напролет лежать, глядя в телевизор или потолок."Меня, правда, шокировало, когда утром в сам день Пасхи соседи врубили перфоратор. И дело не в том, что они не дали спать. Понятно, все люди разные. Поэтому на вопрос о том, можно ли работать на Светлую седмицу, отвечу так: тяжким трудом заниматься не следует", — предостерегает отец Максим.По его словам, не стоит забывать о событии — вместо молитвы в храме и помощи ближним погружаться в "мирскую суету"."С Богом — без формальностей"Службы всю Светлую неделю короткие. К тому же во время литургии в течение семи дней после Пасхи можно причаститься всем желающим. В обычное время для этого нужно совершить таинство исповеди и соблюдать пост.Правда, все не так просто. "Существует благословение святейшего патриарха, по крайней мере в Москве: причащать без обязательной исповеди, без такого строгого подхода. Конечно, мы готовы принимать (на Пасху. — Прим. ред.) постившихся и не постившихся, но человек должен быть верующим, ассоциировать себя с православной Церковью", — говорит известный богослов иерей Стефан Домусчи.Однако он советует не злоупотреблять этим, чтобы не смущать верующих. И не относиться к этому как к еще одной пасхальной традиции. Богослов подчеркивает, что "в отношениях с Богом нет ничего формального", а причастие — "не волшебная таблетка, которая действует на всех одинаково хорошо".Народные традицииДругое дело — традиции народные. Их на Светлой неделе довольно много. И что интересно, почти все одобрила Церковь.Например, в первый день, Поливальный понедельник, принято окатывать друг друга водой. В старину верили, что таким образом смывают все грехи и обиды.Во вторник — Купальницу — обычай продолжали соблюдать. Правда, только юноши и девушки, которые искали себе пару.В среду водили хороводы. Но только во дворах — выходить на поле в течение всей Пасхальной седмицы считалось плохой приметой. Осмелившемуся грозила "кара с небес", причем буквально: град побьет весь урожай. Отсюда и название дня — Градовая среда. А в четверг все пугали друг друга страшными историями. Этот день называли Навьей Пасхой, когда неупокоенные души мертвецов бродят по улицам. Поэтому селяне от греха подальше старались сидеть дома. На следующий день — Прощеный — все мирились. Вдруг кто-то кого-нибудь в праздничном порыве обидел или, что хуже, ударил. Делали это после службы в храме. В пятницу по церковному уставу принято совершать молебен с освящением воды.Завершалась Светлая седмица тоже в церкви. Там раздавали артос — специальный пасхальный хлеб. Все неделю он стоит на специальном постаменте перед алтарем. Традиция существует по сей день. Священники рекомендуют употреблять артос строго натощак со святой водой. И хранить в чистом месте, желательно перед иконами.
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пасха, русская православная церковь, москва, светлое христово воскресение. пасха, светлое христово воскресение, справки, общество

Светлая седмица: что запрещают делать после Пасхи

08:00 03.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПасхальные яйца в гипермаркете "Ашан"
Пасхальные яйца в гипермаркете Ашан - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Православные продолжают отмечать Пасху. Наступает Светлая седмица — самое радостное время в году. О том, что можно и чего нельзя делать христианам в течение семи пасхальных дней, — в материале РИА Новости.

Всем праздникам праздник

Основных праздников в православной церкви двенадцать. Они посвящены главным событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы. Еще их называют двунадесятыми. Что парадоксально, Пасхи в этом списке нет.
Для христиан Светлое Христово Воскресение — праздник номер один. В песнопениях так и поют: "Наступил праздников праздник". Поэтому событие стоит особняком. Ведь оно —главное, в нем заключен весь смысл христианской религии. "Если Христос не воскрес, то наша вера тщетна", — писал апостол Павел.
Именно поэтому Пасху отмечают целых семь дней. Вплоть до Фомина воскресенья службы в храмах совершают по пасхальному чину: минимум молитв, больше радостных гимнов. После каждой литургии — крестный ход. А Царские врата всегда остаются отворенными: символ того, что рай открыт для всех.
© Предоставлено общиной храма Царственных страстотерпцевНочная пасхальная служба в храме Царственных страстотерпцев в городе Алексин
Ночная пасхальная служба в храме Царственных страстотерпцев в городе Алексин - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© Предоставлено общиной храма Царственных страстотерпцев
Ночная пасхальная служба в храме Царственных страстотерпцев в городе Алексин
"Первую неделю рассматривают как единый день Пасхи: абсолютно идентичное богослужение, одинаковое настроение и так далее", — объясняет известный церковный публицист протоиерей Максим Первозванский.
По уставу Пасху празднуют аж сорок дней. В древние времена этот период был полностью без поста. Сейчас же сплошная неделя — когда в пищу можно все — только первая. Ее называют Светлой.

Без грусти

На Светлой седмице нельзя не только поститься, но и вообще грустить. Поэтому устав отменяет, например, земные поклоны, символизирующие покаяние перед Богом.
Нельзя и поминать усопших. Смысл такой: своим воскресением Христос отменил смерть, Пасха — праздник живых. Поэтому обычай ходить в этот день на кладбище Церковь не одобряет. Он, как говорят священники, появился в советскую эпоху.
Однако в храмах на Светлой седмице все же отпевают. Правда, погребальный чин сильно отличается. "Когда отпевание совершают на Пасхальной неделе, то невоцерковленные люди обычно впадают в ступор. Событие-то печальное, они в черных одеждах — а тут радостные песнопения", — рассказывает отец Максим.
Для глубоко верующих людей, отмечает он, ничего удивительного в этом нет. Для христиан смерть — всего лишь переход от земной жизни к вечной и путь к встрече с Богом. "Поэтому есть поверье: если человек умирает на Пасху, или Светлую неделю, то автоматически попадает в рай, — говорит протоиерей. — Но на самом деле это не так".
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчастники пасхального крестного хода во Владивостоке
Участники пасхального крестного хода во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Участники пасхального крестного хода во Владивостоке
Несмотря на радостный повод, верующих призывают не вдаваться в крайности. Хоть праздник и длится всю неделю, это не значит, что каждый день нужно упиваться и объедаться. Или, например, часами напролет лежать, глядя в телевизор или потолок.
"Меня, правда, шокировало, когда утром в сам день Пасхи соседи врубили перфоратор. И дело не в том, что они не дали спать. Понятно, все люди разные. Поэтому на вопрос о том, можно ли работать на Светлую седмицу, отвечу так: тяжким трудом заниматься не следует", — предостерегает отец Максим.
По его словам, не стоит забывать о событии — вместо молитвы в храме и помощи ближним погружаться в "мирскую суету".

"С Богом — без формальностей"

Службы всю Светлую неделю короткие. К тому же во время литургии в течение семи дней после Пасхи можно причаститься всем желающим. В обычное время для этого нужно совершить таинство исповеди и соблюдать пост.
Правда, все не так просто. "Существует благословение святейшего патриарха, по крайней мере в Москве: причащать без обязательной исповеди, без такого строгого подхода. Конечно, мы готовы принимать (на Пасху. — Прим. ред.) постившихся и не постившихся, но человек должен быть верующим, ассоциировать себя с православной Церковью", — говорит известный богослов иерей Стефан Домусчи.
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкВыпечка куличей к Пасхе в пекарне храма Андрея Первозванного в Геленджике
ыпечка куличей к Пасхе в пекарне храма Андрея Первозванного в Геленджике - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Выпечка куличей к Пасхе в пекарне храма Андрея Первозванного в Геленджике
Однако он советует не злоупотреблять этим, чтобы не смущать верующих. И не относиться к этому как к еще одной пасхальной традиции. Богослов подчеркивает, что "в отношениях с Богом нет ничего формального", а причастие — "не волшебная таблетка, которая действует на всех одинаково хорошо".

Народные традиции

Другое дело — традиции народные. Их на Светлой неделе довольно много. И что интересно, почти все одобрила Церковь.
Например, в первый день, Поливальный понедельник, принято окатывать друг друга водой. В старину верили, что таким образом смывают все грехи и обиды.
Во вторник — Купальницу — обычай продолжали соблюдать. Правда, только юноши и девушки, которые искали себе пару.
В среду водили хороводы. Но только во дворах — выходить на поле в течение всей Пасхальной седмицы считалось плохой приметой.
Осмелившемуся грозила "кара с небес", причем буквально: град побьет весь урожай. Отсюда и название дня — Градовая среда. А в четверг все пугали друг друга страшными историями. Этот день называли Навьей Пасхой, когда неупокоенные души мертвецов бродят по улицам. Поэтому селяне от греха подальше старались сидеть дома.
На следующий день — Прощеный — все мирились. Вдруг кто-то кого-нибудь в праздничном порыве обидел или, что хуже, ударил. Делали это после службы в храме. В пятницу по церковному уставу принято совершать молебен с освящением воды.
Завершалась Светлая седмица тоже в церкви. Там раздавали артос — специальный пасхальный хлеб. Все неделю он стоит на специальном постаменте перед алтарем. Традиция существует по сей день. Священники рекомендуют употреблять артос строго натощак со святой водой. И хранить в чистом месте, желательно перед иконами.
Раскрашивание пасхального яйца - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
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