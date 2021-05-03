https://ria.ru/20210503/strakh_otpuska_posle_kovid-1730450845.html
Отпуск в COVID-19. Как не бояться? Где отдыхать, чтобы не заразиться?
Отпуск в COVID-19. Как не бояться? Где отдыхать, чтобы не заразиться?
С начала вспышки эпидемии коронавируса мы пережили две волны и, возможно, приблизились к третьей. Спустя полтора года многие по-прежнему испытывают страх выходить на улицу, встречаться с друзьями или уезжать далеко от дома. Как наконец расслабиться, преодолеть страх и поехать в отпуск. Где отдыхать, чтобы минимизировать риски заражения.
2021-05-03T12:00
2021-05-03T12:00
2021-05-03T12:00
страхи/ошибки
коронавирус covid-19
подкаст
психология
общество
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Отпуск в COVID-19. Как не бояться? Где отдыхать, чтобы не заразиться?
С начала вспышки эпидемии коронавируса мы пережили две волны и, возможно, приблизились к третьей. Спустя полтора года многие по-прежнему испытывают страх выходить на улицу, встречаться с друзьями или уезжать далеко от дома. Как наконец расслабиться, преодолеть страх и поехать в отпуск. Где отдыхать, чтобы минимизировать риски заражения.
audio/mpeg
Отпуск в COVID-19. Как не бояться? Где отдыхать, чтобы не заразиться?
С начала вспышки эпидемии коронавируса мы пережили две волны и, возможно, приблизились к третьей. Спустя полтора года многие по-прежнему испытывают страх выходить на улицу, встречаться с друзьями или уезжать далеко от дома. Как наконец расслабиться, преодолеть страх и поехать в отпуск. Где отдыхать, чтобы минимизировать риски заражения.
audio/mpeg
Почему для полноценного отпуска нужно уезжать из дома? Как жить и отдыхать в условиях новой реальности рассказывают эксперты – клинический психолог, психотерапевт, психиатр Анастасия Афанасьева и заместитель генерального директора "МОСГОРТУР" Юлия Силенко.01:25 Распространен ли страх ехать в отпуск в условиях пандемии? 05:45 Страх идет от неизвестности 09:55 Что нужно сделать, чтобы избежать дискомфорта в путешествии?12:35 Рационализация страха16:55 Что сделать, чтобы уменьшить страх заразиться?17:50 "Чтобы отдохнуть – нужно уехать из дома": стереотип или правда? 20:40 Мозг воспринимает отдых не по времени, а по количеству впечатлений31:00 Как правильно бояться или не бояться в условиях пандемии Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас принять участие в записи подкаста "Страхи/Ошибки" и вместе с экспертами, психологами и коучами попробовать разобраться в ваших страхах и обсудить совершенные когда-то ошибки.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, коронавирус covid-19, подкаст, психология, общество
Отпуск в COVID-19. Как не бояться? Где отдыхать, чтобы не заразиться?
С начала вспышки эпидемии коронавируса мы пережили две волны и, возможно, приблизились к третьей. Спустя полтора года многие по-прежнему испытывают страх выходить на улицу, встречаться с друзьями или уезжать далеко от дома. Как наконец расслабиться, преодолеть страх и поехать в отпуск. Где отдыхать, чтобы минимизировать риски заражения.
Почему для полноценного отпуска нужно уезжать из дома? Как жить и отдыхать в условиях новой реальности рассказывают эксперты – клинический психолог, психотерапевт, психиатр Анастасия Афанасьева и заместитель генерального директора "МОСГОРТУР" Юлия Силенко.
01:25 Распространен ли страх ехать в отпуск в условиях пандемии?
05:45 Страх идет от неизвестности
09:55 Что нужно сделать, чтобы избежать дискомфорта в путешествии?
12:35 Рационализация страха
16:55 Что сделать, чтобы уменьшить страх заразиться?
17:50 "Чтобы отдохнуть – нужно уехать из дома": стереотип или правда?
20:40 Мозг воспринимает отдых не по времени, а по количеству впечатлений
31:00 Как правильно бояться или не бояться в условиях пандемии
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
Приглашаем
вас принять участие в записи подкаста "Страхи/Ошибки" и вместе с экспертами, психологами и коучами попробовать разобраться в ваших страхах и обсудить совершенные когда-то ошибки.
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