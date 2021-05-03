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Три грузовика столкнулись и загорелись под Екатеринбургом

Три грузовика столкнулись и загорелись под Екатеринбургом

Три грузовика столкнулись и загорелись на 14-м километре дублера Сибирского тракта под Екатеринбургом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Свердловской РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T18:11

2021-05-03T18:11

2021-05-03T18:11

авто

свердловская область

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая – РИА Новости. Три грузовика столкнулись и загорелись на 14-м километре дублера Сибирского тракта под Екатеринбургом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Свердловской области.Сообщение о ДТП поступило в 18.35 (16.35 мск)."По прибытию пожарных подразделений обнаружено, что при ДТП трех грузовых автомобилей произошло последующее возгорание фур. Одна из фур перевозила опасный груз - алюминиевую пудру. Существовала угроза взрыва. В 19.02 (17.02 мск) на расстоянии 100 метров от места ДТП потушена фура с алюминиевой пудрой. Продолжали гореть фура и молоковоз. Площадь пожара составляла 50 квадратных метров. В 19.30 (17.30 мск) пожар локализован", - говорится в сообщении.Пожарные прилагают все усилия для ликвидации открытого горения. Пострадавших нет. Благодаря грамотным действиям специалистов удалось избежать взрыва.В тушении пожара задействованы восемь единиц техники, 23 человека личного состава, уточняет ведомство.

свердловская область

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, свердловская область, екатеринбург, происшествия