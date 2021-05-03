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Три грузовика столкнулись и загорелись под Екатеринбургом
Три грузовика столкнулись и загорелись под Екатеринбургом
Три грузовика столкнулись и загорелись на 14-м километре дублера Сибирского тракта под Екатеринбургом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Свердловской РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T18:11
2021-05-03T18:11
авто
свердловская область
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая – РИА Новости. Три грузовика столкнулись и загорелись на 14-м километре дублера Сибирского тракта под Екатеринбургом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Свердловской области.Сообщение о ДТП поступило в 18.35 (16.35 мск)."По прибытию пожарных подразделений обнаружено, что при ДТП трех грузовых автомобилей произошло последующее возгорание фур. Одна из фур перевозила опасный груз - алюминиевую пудру. Существовала угроза взрыва. В 19.02 (17.02 мск) на расстоянии 100 метров от места ДТП потушена фура с алюминиевой пудрой. Продолжали гореть фура и молоковоз. Площадь пожара составляла 50 квадратных метров. В 19.30 (17.30 мск) пожар локализован", - говорится в сообщении.Пожарные прилагают все усилия для ликвидации открытого горения. Пострадавших нет. Благодаря грамотным действиям специалистов удалось избежать взрыва.В тушении пожара задействованы восемь единиц техники, 23 человека личного состава, уточняет ведомство.
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РИА Новости
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авто, свердловская область, екатеринбург, происшествия

Три грузовика столкнулись и загорелись под Екатеринбургом

18:11 03.05.2021
 
© Фото : Северо-Западное таможенное управлениеГрузовики на Псковской таможне
Грузовики на Псковской таможне - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© Фото : Северо-Западное таможенное управление
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая – РИА Новости. Три грузовика столкнулись и загорелись на 14-м километре дублера Сибирского тракта под Екатеринбургом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Свердловской области.
Сообщение о ДТП поступило в 18.35 (16.35 мск).
"По прибытию пожарных подразделений обнаружено, что при ДТП трех грузовых автомобилей произошло последующее возгорание фур. Одна из фур перевозила опасный груз - алюминиевую пудру. Существовала угроза взрыва. В 19.02 (17.02 мск) на расстоянии 100 метров от места ДТП потушена фура с алюминиевой пудрой. Продолжали гореть фура и молоковоз. Площадь пожара составляла 50 квадратных метров. В 19.30 (17.30 мск) пожар локализован", - говорится в сообщении.
Пожарные прилагают все усилия для ликвидации открытого горения. Пострадавших нет. Благодаря грамотным действиям специалистов удалось избежать взрыва.
В тушении пожара задействованы восемь единиц техники, 23 человека личного состава, уточняет ведомство.
 
АвтоСвердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
 
 
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