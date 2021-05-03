https://ria.ru/20210503/stavropole-1730989595.html
В Волгоградской области объявили день траура по погибшим в ДТП детям
В Волгоградской области объявили день траура по погибшим в ДТП детям
В Волгоградской области 3 мая объявили днем траура по погибшим в ДТП детям. РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T13:23
2021-05-03T13:23
2021-05-03T14:43
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
волгоградская область
ставрополь
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ВОЛГОГРАД, 3 мая — РИА Новости. В Волгоградской области 3 мая объявили днем траура по погибшим в ДТП детям.Об этом журналистам сообщили в районной администрации.В пятницу на 535-м километре трассы Астрахань — Ставрополь столкнулся грузовик, легковая машина и микроавтобус, который вез на соревнования в Черкесск участниц женской юношеской команды по баскетболу волгоградской школы олимпийского резерва № 2.В аварии погибли пять человек, девятерых доставили в больницы. По последним данным, шестерых детей и одного взрослого бортом МЧС перевезли на лечение в Москву.Уголовное дело возбудили по статьям о "Нарушении правил дорожного движения" и "Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, волгоградская область, ставрополь