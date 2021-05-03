https://ria.ru/20210503/stavropole-1730989595.html

В Волгоградской области объявили день траура по погибшим в ДТП детям

В Волгоградской области объявили день траура по погибшим в ДТП детям

В Волгоградской области 3 мая объявили днем траура по погибшим в ДТП детям. РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T13:23

2021-05-03T13:23

2021-05-03T14:43

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

волгоградская область

ставрополь

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ВОЛГОГРАД, 3 мая — РИА Новости. В Волгоградской области 3 мая объявили днем траура по погибшим в ДТП детям.Об этом журналистам сообщили в районной администрации.В пятницу на 535-м километре трассы Астрахань — Ставрополь столкнулся грузовик, легковая машина и микроавтобус, который вез на соревнования в Черкесск участниц женской юношеской команды по баскетболу волгоградской школы олимпийского резерва № 2.В аварии погибли пять человек, девятерых доставили в больницы. По последним данным, шестерых детей и одного взрослого бортом МЧС перевезли на лечение в Москву.Уголовное дело возбудили по статьям о "Нарушении правил дорожного движения" и "Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

https://ria.ru/20210502/avariya-1730922301.html

москва

волгоградская область

ставрополь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, волгоградская область, ставрополь