https://ria.ru/20210503/spam-1730962581.html

Эксперты рассказали, как защититься от спама

Эксперты рассказали, как защититься от спама

Нежелательные сообщения рассылаются по электронной почте, SMS, в соцсетях и мессенджерах, cпамеры также активно звонят по телефону, спам занимает значительную... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T07:47

2021-05-03T07:47

2021-05-03T07:47

лаборатория касперского

москва

group-ib

технологии

общество

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Нежелательные сообщения рассылаются по электронной почте, SMS, в соцсетях и мессенджерах, cпамеры также активно звонят по телефону, спам занимает значительную долю в рассылках сообщений и иногда чреват большим ущербом для людей - как защититься от нежелательной информации, РИА Новости рассказали эксперты.Днем рождения спама считается 3 мая. Именно в этот день в 1978 году был зарегистрирован первый случай отправки нежелательного рекламного сообщения. Спустя сорок лет реклама стала настоящим бедствием пользователей электронных почтовых ящиков. В этот же день в 2004 году интернет-червь Sasser поразил сотни тысяч компьютеров по всему миру. Эксперты отмечают, что число рассылок спама от года к году незначительно меняется, но их достаточно много. Доля спама в сообщениях – около половины.Неприятность спама - не только в его назойливости. В таких электронных письмах могут быть ссылки на сайты, которые "похищают" данные пользователей, или вредоносные вложения для заражения электронных устройств, рассказывает замруководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB по обучению Анастасия Баринова. Снизить число писем с вредоносными программами невозможно, говорит генеральный директор Qrator Labs Александр Лямин.Но пользователи могут обезопасить себя, не открывая опасные файлы, которые отправленные с незнакомых адресов. Также необходимо пользоваться надежными почтовыми сервисами, которые фильтруют такую информацию, добавил эксперт. Спам-звонок, по словам Бариновой, обычно нацелен или на массовое информирование, или это звонок мошенников, которые звонят от имени сотрудников банков и вымогают данные у клиентов банков для хищения денег.Эксперты, кроме рекомендаций не открывать ссылки и файлы в письмах с неизвестных адресов, настаивают на необходимости установить спам-фильтры в почте. "Рекомендуем использовать несколько почтовых адресов для разных целей, например, для рабочей и личной переписки, регистрации на различных ресурсах", - также говорит старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Татьяна Щербакова.Она призвала обращать внимание на флажки, установленные по умолчанию на сайтах при указании электронного адреса или в личных кабинетах. Подписка на рассылки и уведомления или согласие на передачу электронного адреса в третьи руки без ведома пользователя однозначно приведет к увеличению доли спама. Для снижения числа спам-звонков нужно пользоваться определителями номера, также сотовые операторы, некоторые банки и отраслевые компании предлагают сервис их блокировки, указала Баринова.

https://ria.ru/20210430/moshennichestvo-1730604505.html

https://ria.ru/20210218/spam-1598071599.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лаборатория касперского, москва, group-ib, технологии, общество