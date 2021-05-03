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В ДНР не рассчитывают на объективное освещение конфликта украинскими СМИ
В ДНР не рассчитывают на объективное освещение конфликта украинскими СМИ
Самопровозглашенная Донецкая народная республика не рассчитывает, что украинские СМИ будут объективно освещать конфликт в регионе, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T10:29
2021-05-03T10:29
2021-05-03T11:26
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика не рассчитывает, что украинские СМИ будут объективно освещать конфликт в регионе, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."С отсутствием свободы слова (на Украине - ред.) рассчитывать, что они хоть что-то, хоть какую-то часть могут показать объективно - нет", - сказал Пушилин.Он подчеркнул при этом, что власти ДНР предоставляют возможность всем СМИ делать свою работу и не закрываются от общения. "Мы, наверное, даем такую возможность, одна из последних таких возможностей - была совсем недавно пресс-конференция, где приглашались украинские СМИ с возможностью задать абсолютно любые вопросы. Они тогда этой возможностью не воспользовались. Почему? Потому что на Украине, увы, свободы слова нет", - отметил глава ДНР."Журналисты подвергаются гонениям, те, которые не в повестке действующей власти, те, которые выходят за рамки тех штампов, которые сейчас дает высшее руководство Украины", - добавил Пушилин.Читайте полный текст интервью с Денисом Пушилиным >>
https://radiosputnik.ria.ru/20210503/zelenskiy-1730964496.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, украина, в мире