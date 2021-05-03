https://ria.ru/20210503/shestvie-1731006150.html

В Берлине не состоится шествие "Бессмертного полка" в День Победы

В Берлине не состоится шествие "Бессмертного полка" в День Победы

Шествия "Бессмертного полка" в День Победы 9 мая в Берлине не будет из-за невыполнимых требований полиции, заявила РИА Новости представитель организаторов акции РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T15:55

2021-05-03T15:55

2021-05-03T15:55

акция "бессмертный полк"

день победы

германия

берлин (город)

в мире

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БЕРЛИН, 3 мая - РИА Новости. Шествия "Бессмертного полка" в День Победы 9 мая в Берлине не будет из-за невыполнимых требований полиции, заявила РИА Новости представитель организаторов акции "Бессмертный полк" в немецкой столице Яна Даугарова."В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой в стране шествия организованной колонной не будет. В Берлине "Бессмертный полк" - это массовое мероприятие. Мы не можем обеспечить те меры, которых от нас требует полиция", - сказала Даугарова.Шествие "Бессмертного полка" не состоится в Берлине 9 мая второй год подряд из-за ограничительных мер, принятых в столице Германии в связи с пандемией коронавируса. Однако в 2020 году многие люди пришли к советским военным мемориалам в Трептов-парке и в Тиргартене с плакатами, изготовленными специально для акции - фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны.Отвечая на вопрос, какие именно меры должны были выполнить организаторы для проведения шествия "Бессмертного полка", Даугарова пояснила, что в полиции требуют присутствия на мероприятии наблюдателей, которые бы следили за тем, что все участники носят защитные маски и соблюдают дистанцию в полтора метра. По требованию полиции, таких наблюдателей должно быть из расчета один человек на пять участников."У нас нет столько людей, чтобы обеспечить такое количество наблюдателей. Мы приглашаем людей на минуту молчания и возложение цветов к мемориалу Тиргартен, но организованного шествия, как в прошлые годы, не будет", - сказала Даугарова, добавив, что минута молчания состоится "около 12.00 (13.00 мск)".Она добавила, что шествия "Бессмертного полка" пройдут 9 мая в нескольких других городах Германии, они будут носить не такой массовый характер, как планировалось в Берлине. Согласно заявке, поданной в полицию, в День Победы в столице ФРГ ранее планировалась акция "Бессмертного полка" с 1,5 тысячи участников.В минувшую субботу в Берлине прошла традиционная демонстрация по случаю Дня труда, в которой участвовали около десяти тысяч десятков левых и леворадикальных группировок. Как сообщал с места событий корреспондент РИА Новости, демонстрация стартовала и продолжалась около четырех часов, ее участники не соблюдали требований о дистанции между людьми, некоторые не носили защитных масок. Многочисленные наблюдатели со стороны организаторов со своей стороны раздавали демонстрантам бесплатно специальные защитные маски FPP2.Тем не менее, полиция не прерывала акцию и была вынуждена окончить ее только после того, как левые радикалы начали жечь файеры и забрасывать правоохранителей бутылками и камнями.

https://ria.ru/20210429/aktsiya-1730454721.html

https://ria.ru/20210430/masalov-1730787998.html

германия

берлин (город)

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акция "бессмертный полк", день победы, германия, берлин (город), в мире