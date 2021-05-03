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https://ria.ru/20210503/sanktsii-1731010503.html
МИД заявил о готовности пройти часть своего пути в вопросе отмены санкций
МИД заявил о готовности пройти часть своего пути в вопросе отмены санкций
Москва не раз давала понять, что не российская сторона начала "санкционную войну" с Западом, но она готова в любой момент пройти часть своего пути, чтобы... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T16:38
2021-05-03T16:38
россия
мария захарова
донецкая народная республика
главное разведывательное управление рф
москва
в мире
политика
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Москва не раз давала понять, что не российская сторона начала "санкционную войну" с Западом, но она готова в любой момент пройти часть своего пути, чтобы закончить бессмысленное противостояние, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Не раз давали понять, что не мы начали эту "санкционную войну", но мы готовы в любой момент пройти часть своего пути, чтобы закончить это бессмысленное противостояние, в результате которого не будет и не может быть победителей", - сказала Захарова в интервью телеканалу Russia Today.Представитель МИД уточнила, что введенные против России меры, безусловно, негативно сказываются на российских отношениях с "коллективным Западом", подрывают взаимное доверие, омрачают перспективы их нормализации."Не являясь сторонниками раскручивания санкционной спирали, мы, тем не менее, принимаем вызов, отвечаем оперативно и адресно. С учетом очевидного факта, что санкции в отношении России – обоюдоострое оружие, наносящее не меньший урон их инициаторам, рассчитываем на здравый смысл и возврат к выстраиванию отношений с нами, исходя из принципов справедливости, равноправия, отказа от "права сильного" и вторжения в суверенные дела других государств", - пояснила Захарова.Отношения РФ и Запада ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Россию обвиняют во вмешательстве в дела Украины, в выборы в западных странах и кибератаках, в причастности к инцидентам с экс-полковником запаса ГРУ Сергеем Скрипалем и Алексеем Навальным. Последним витком напряженности стали обвинения Праги в адрес спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, за этим последовала взаимная высылка сотрудников посольств.В Москве неоднократно отвергали все обвинения, называя их абсурдными, голословными и надуманными, заявляя, что Запад использует обвинения в "агрессии" как предлоги для наращивания военного присутствия вблизи границ РФ.
https://ria.ru/20210503/sanktsii-1730994322.html
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россия, мария захарова, донецкая народная республика, главное разведывательное управление рф, москва, в мире, политика

МИД заявил о готовности пройти часть своего пути в вопросе отмены санкций

16:38 03.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКремлевские башни в Москве
Кремлевские башни в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Москва не раз давала понять, что не российская сторона начала "санкционную войну" с Западом, но она готова в любой момент пройти часть своего пути, чтобы закончить бессмысленное противостояние, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Не раз давали понять, что не мы начали эту "санкционную войну", но мы готовы в любой момент пройти часть своего пути, чтобы закончить это бессмысленное противостояние, в результате которого не будет и не может быть победителей", - сказала Захарова в интервью телеканалу Russia Today.
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
Вчера, 14:02
Главы МИД ЕС обсудят ответ на санкции России на следующей неделе
Представитель МИД уточнила, что введенные против России меры, безусловно, негативно сказываются на российских отношениях с "коллективным Западом", подрывают взаимное доверие, омрачают перспективы их нормализации.
"Не являясь сторонниками раскручивания санкционной спирали, мы, тем не менее, принимаем вызов, отвечаем оперативно и адресно. С учетом очевидного факта, что санкции в отношении России – обоюдоострое оружие, наносящее не меньший урон их инициаторам, рассчитываем на здравый смысл и возврат к выстраиванию отношений с нами, исходя из принципов справедливости, равноправия, отказа от "права сильного" и вторжения в суверенные дела других государств", - пояснила Захарова.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
Вчера, 09:49
В МИД оценили сигналы о готовности обсуждать стратегическую стабильность
Отношения РФ и Запада ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Россию обвиняют во вмешательстве в дела Украины, в выборы в западных странах и кибератаках, в причастности к инцидентам с экс-полковником запаса ГРУ Сергеем Скрипалем и Алексеем Навальным. Последним витком напряженности стали обвинения Праги в адрес спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, за этим последовала взаимная высылка сотрудников посольств.
В Москве неоднократно отвергали все обвинения, называя их абсурдными, голословными и надуманными, заявляя, что Запад использует обвинения в "агрессии" как предлоги для наращивания военного присутствия вблизи границ РФ.
 
РоссияМария ЗахароваДонецкая Народная РеспубликаГлавное разведывательное управление РФМоскваВ миреПолитика
 
 
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