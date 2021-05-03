https://ria.ru/20210503/sanktsii-1731010503.html

МИД заявил о готовности пройти часть своего пути в вопросе отмены санкций

МИД заявил о готовности пройти часть своего пути в вопросе отмены санкций

Москва не раз давала понять, что не российская сторона начала "санкционную войну" с Западом, но она готова в любой момент пройти часть своего пути, чтобы... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T16:38

2021-05-03T16:38

2021-05-03T16:38

россия

мария захарова

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Москва не раз давала понять, что не российская сторона начала "санкционную войну" с Западом, но она готова в любой момент пройти часть своего пути, чтобы закончить бессмысленное противостояние, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Не раз давали понять, что не мы начали эту "санкционную войну", но мы готовы в любой момент пройти часть своего пути, чтобы закончить это бессмысленное противостояние, в результате которого не будет и не может быть победителей", - сказала Захарова в интервью телеканалу Russia Today.Представитель МИД уточнила, что введенные против России меры, безусловно, негативно сказываются на российских отношениях с "коллективным Западом", подрывают взаимное доверие, омрачают перспективы их нормализации."Не являясь сторонниками раскручивания санкционной спирали, мы, тем не менее, принимаем вызов, отвечаем оперативно и адресно. С учетом очевидного факта, что санкции в отношении России – обоюдоострое оружие, наносящее не меньший урон их инициаторам, рассчитываем на здравый смысл и возврат к выстраиванию отношений с нами, исходя из принципов справедливости, равноправия, отказа от "права сильного" и вторжения в суверенные дела других государств", - пояснила Захарова.Отношения РФ и Запада ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Россию обвиняют во вмешательстве в дела Украины, в выборы в западных странах и кибератаках, в причастности к инцидентам с экс-полковником запаса ГРУ Сергеем Скрипалем и Алексеем Навальным. Последним витком напряженности стали обвинения Праги в адрес спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, за этим последовала взаимная высылка сотрудников посольств.В Москве неоднократно отвергали все обвинения, называя их абсурдными, голословными и надуманными, заявляя, что Запад использует обвинения в "агрессии" как предлоги для наращивания военного присутствия вблизи границ РФ.

https://ria.ru/20210503/sanktsii-1730994322.html

https://ria.ru/20210503/stabilnost-1730969976.html

россия

донецкая народная республика

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, донецкая народная республика, главное разведывательное управление рф, москва, в мире, политика