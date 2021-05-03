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В Симферополе прошла первая репетиция Парада Победы

В Симферополе прошла первая репетиция Парада Победы

Первая репетиция военного парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошла в Симферополе вечером в понедельник, сообщили РИА... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T22:31

2021-05-03T22:31

2021-05-03T22:31

россия

парад победы

с-400 «триумф»

симферополь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости. Первая репетиция военного парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошла в Симферополе вечером в понедельник, сообщили РИА Новости в министерстве внутренней политики, информации и связи республики."В Симферополе прошла первая репетиция Парада Победы. По центральному проспекту прошли мужские и женские парадные расчеты, а также колонны военной техники. В их числе бронетранспортеры, зенитно-ракетные комплексы С-400, системы залпового огня "Град", - сообщили в министерстве.Следующие репетиции состоятся вечером 5 и 7 мая. В это время будут также перекрыто движение по центральному проспекту Кирова и прилегающим улицам.

россия

симферополь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, парад победы, с-400 «триумф», симферополь, общество