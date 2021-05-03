https://ria.ru/20210503/repetitsiya-1731038718.html
В Симферополе прошла первая репетиция Парада Победы
В Симферополе прошла первая репетиция Парада Победы
Первая репетиция военного парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошла в Симферополе вечером в понедельник, сообщили РИА... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T22:31
2021-05-03T22:31
2021-05-03T22:31
россия
парад победы
с-400 «триумф»
симферополь
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/101143/73/1011437395_0:217:2871:1832_1920x0_80_0_0_f206831542b2e7027c7161249fc26955.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости. Первая репетиция военного парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошла в Симферополе вечером в понедельник, сообщили РИА Новости в министерстве внутренней политики, информации и связи республики."В Симферополе прошла первая репетиция Парада Победы. По центральному проспекту прошли мужские и женские парадные расчеты, а также колонны военной техники. В их числе бронетранспортеры, зенитно-ракетные комплексы С-400, системы залпового огня "Град", - сообщили в министерстве.Следующие репетиции состоятся вечером 5 и 7 мая. В это время будут также перекрыто движение по центральному проспекту Кирова и прилегающим улицам.
россия
симферополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/101143/73/1011437395_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_d59d5cc6059ba9b9a4cc78ff69f12ff9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, парад победы, с-400 «триумф», симферополь, общество