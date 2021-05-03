https://ria.ru/20210503/putin-1730995206.html

Путин поручил доложить о закупке скорых и медкомплексов для регионов

Путин поручил доложить о закупке скорых и медкомплексов для регионов

Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября доложить о выделении средств на закупку до 2023 года 5 тысяч новых автомобилей скорой помощи и 500... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T14:08

2021-05-03T14:08

2021-05-03T14:08

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября доложить о выделении средств на закупку до 2023 года 5 тысяч новых автомобилей скорой помощи и 500 мобильных медицинских комплексов для малых городов и сел.Ранее президент утвердил перечень поручений по реализации своего послания Федеральному собранию от 21 апреля. Документ опубликован на сайте Кремля."Правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ с учетом ранее данных поручений <...> обеспечить направление за счет средств федерального бюджета в 2021-2023 годах дополнительно не менее пяти тысяч новых автомобилей скорой медицинской помощи для использования в сельских поселениях, в том числе в поселках городского типа, и малых городах", - говорится в тексте поручений.Кроме того, кабинету министров совместно с властями регионов поручено "обеспечить приобретение в 2022-2023 годах дополнительно не менее 500 мобильных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям сельских поселений и малых городов".Доклад о ходе исполнения этих поручений должен быть представлен до 1 сентября 2021 года, а затем - раз в квартал.

https://ria.ru/20210503/putin-1730989201.html

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россия, владимир путин, общество