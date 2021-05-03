https://ria.ru/20210503/putin-1730993842.html

Путину доложат о внедрении ответственности импортеров за утилизацию

Путину доложат о внедрении ответственности импортеров за утилизацию

Президент России Владимир Путин поручил до 15 октября доложить о внедрении к 2022 году расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T13:58

2021-05-03T13:58

2021-05-03T13:58

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 октября доложить о внедрении к 2022 году расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки за их утилизацию, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... обеспечить внедрение до 1 января 2022 г. на территории Российской Федерации системы расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки за их утилизацию", - говорится в поручении.Отмечается, что доклад должен быть предоставлен до 15 октября 2021 года.

https://ria.ru/20210426/otkhody-1729912402.html

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россия, владимир путин, экономика