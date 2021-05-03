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Путин поручил включить в нацпроекты мероприятия по поддержке молодежи
Путин поручил включить в нацпроекты мероприятия по поддержке молодежи
Президент России Владимир Путин поручил до 15 сентября обеспечить включение в каждый нацпроект мероприятий по поддержке молодежи, соответствующее поручение... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T13:18
2021-05-03T13:50
россия
михаил мишустин
владимир путин
общество
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 сентября обеспечить включение в каждый нацпроект мероприятий по поддержке молодежи, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству РФ... обеспечить включение в каждый национальный проект (программу) мероприятий, направленных на поддержку молодежи. Срок – 15 сентября 2021 года", - написано в поручении.Добавляется, что ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
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россия, михаил мишустин, владимир путин, общество

Путин поручил включить в нацпроекты мероприятия по поддержке молодежи

13:18 03.05.2021 (обновлено: 13:50 03.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с Татьяной Голиковой и Анной Поповой
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с Татьяной Голиковой и Анной Поповой - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 сентября обеспечить включение в каждый нацпроект мероприятий по поддержке молодежи, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству РФ... обеспечить включение в каждый национальный проект (программу) мероприятий, направленных на поддержку молодежи. Срок – 15 сентября 2021 года", - написано в поручении.
Добавляется, что ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
Молодые люди ранней весной на набережной Спортивной гавани во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 19:37Союзное государство
Эксперты: Союзному государству нужна стратегия работы с молодежью
 
РоссияМихаил МишустинВладимир ПутинОбщество
 
 
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