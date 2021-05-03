https://ria.ru/20210503/putin-1730989201.html

Путин поручил включить в нацпроекты мероприятия по поддержке молодежи

Путин поручил включить в нацпроекты мероприятия по поддержке молодежи

Президент России Владимир Путин поручил до 15 сентября обеспечить включение в каждый нацпроект мероприятий по поддержке молодежи, соответствующее поручение... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T13:18

2021-05-03T13:18

2021-05-03T13:50

россия

михаил мишустин

владимир путин

общество

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 сентября обеспечить включение в каждый нацпроект мероприятий по поддержке молодежи, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству РФ... обеспечить включение в каждый национальный проект (программу) мероприятий, направленных на поддержку молодежи. Срок – 15 сентября 2021 года", - написано в поручении.Добавляется, что ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20210402/strategiya-1604022192.html

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2021

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россия, михаил мишустин, владимир путин, общество