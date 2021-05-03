https://ria.ru/20210503/putin-1730988981.html

ФНБ доложит о финансировании проектов в транспортной инфраструктуре

ФНБ доложит о финансировании проектов в транспортной инфраструктуре

Президент России Владимир Путин поручил до 1 августа доложить о направлении средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование на возвратной... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T13:17

2021-05-03T13:17

2021-05-03T14:09

россия

нижний новгород

владимир путин

москва

экономика

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 августа доложить о направлении средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование на возвратной основе проектов по развитию транспортной инфраструктуры, поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству РФ... обеспечить направление средств Фонда национального благосостояния на финансирование на возвратной основе проектов по развитию транспортной инфраструктуры", - говорится в тексте поручения.Отмечается, что при этом нужно обратить внимание на увеличения темпов строительства скоростной дороги Москва–Нижний Новгород–Казань, ее продления до Екатеринбурга и завершения строительства в 2024 году. Также требуется учесть реализацию проектов по развитию транспортной инфраструктуры "с учетом осуществления мероприятий, обеспечивающих комплексное развитие территорий субъектов РФ, в которых реализуются такие проекты, а также территорий прилегающих к ним субъектов РФ".Отмечается, что доклад должен быть предоставлен до 1 августа 2021 года.

https://ria.ru/20210503/kamchatka-1730992105.html

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россия, нижний новгород, владимир путин, москва, экономика