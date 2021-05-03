https://ria.ru/20210503/pushilin-1730974127.html

Предприятия в Донбассе научились жить без Украины, заявил Пушилин

Предприятия в Донбассе научились жить без Украины, заявил Пушилин

Предприятия Донбасса научились жить без Украины, имеют экспортный потенциал, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T10:18

2021-05-03T10:18

2021-05-03T11:26

луганская народная республика

донецкая народная республика

денис пушилин

минск

оон

в мире

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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Предприятия Донбасса научились жить без Украины, имеют экспортный потенциал, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин."Наш бизнес еще с 14-го года начал перестраиваться, но после введения блокад - и транспортной, экономической и всевозможное, - мы от Украины давно уже отрезаны и научились жить без Украины. Все логистические цепочки, все поставки сырья, все цепочки по реализации продукции, они абсолютно новые. Сложнее всего самым крупным предприятиям, потому что в таких объемах, в таких количествах это, конечно же, всегда находится под пристальным вниманием", - сказал Пушилин.По его словам, основные предприятия - металлургической промышленности, угольной промышленности, машиностроения - "практически вынуждены совершать подвиги", чтобы работать и сохранять рабочие места."Они имеют очень серьезный экспортный потенциал. Поэтому, безусловно, особенно когда буквально полтора года предыдущие были особенно сложными, потому что конъюнктура на международной площадке, цены на металл, цены на сырье, они еще усугубили у нас ситуацию, потому что цена на сырье росла, цена на готовую продукцию падала... потом COVID-19, общий спад. Это все, конечно, те удары, которые приходилось выдерживать нашей экономике. Продолжаем держать этот удар. Но тем не менее настроены оптимистично", - отметил собеседник агентства.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.Читайте полный текст интервью с Денисом Пушилиным >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210503/zelenskiy-1730964496.html

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луганская народная республика, донецкая народная республика, денис пушилин, минск, оон, в мире